El Mediterráneo siempre ha sido un espacio de intercambio: de culturas, de historias y de viajes. Hoy, además, se ha convertido en un escenario clave para repensar cómo nos movemos entre sus orillas. La forma de navegar de los ferries que conectan diariamente ciudades y países está cambiando. En cada travesía se empieza a mirar más allá del destino para tener en cuenta cómo dejar un menor impacto sobre el entorno.

En este contexto, el transporte marítimo afronta uno de los mayores retos de su historia: reducir de forma drástica las emisiones que genera la navegación. La transición energética se ha convertido en una prioridad para el sector. Entre las compañías que llevan años avanzando en ese camino, Baleària ha situado la descarbonización como uno de los ejes centrales de su estrategia, con un objetivo claro: alcanzar las emisiones cero en 2050.

Para lograrlo, la naviera combina diferentes vías de innovación que van desde el uso de combustibles más sostenibles hasta la electrificación de la propulsión y la mejora continua de la eficiencia energética de sus buques.

En los últimos años, esa transformación se ha hecho visible en su flota. Una docena de barcos ya cuentan con motores duales, una tecnología que permite usar diferentes combustibles. Como el gas natural, que Baleària implantó en 2019, o el biogás, un combustible que permite operar con cero emisiones netas y que la naviera hace un año que está usando en determinadas rutas. Su impacto climático es significativo: además de suprimir las emisiones durante la navegación, el biogás, procedente de residuos orgánicos, evita la liberación directa de metano a la atmósfera.

El cambio en el transporte marítimo no se limita a los combustibles. La electrificación abre nuevas posibilidades para el transporte marítimo de corta distancia. Desde 2023, la compañía tiene dos barcos con propulsión eléctrica y actualmente construye dos catamaranes de alimentación y propulsión eléctricas que formarán parte del primer corredor verde entre España y Marruecos. Un proyecto que anticipa cómo podrían ser los desplazamientos marítimos en las próximas décadas.

Toda esta evolución tecnológica tiene también una traducción tangible en los indicadores ambientales, que año tras año la naviera reduce su huella de carbono. Además, el índice de intensidad de gases de efecto invernadero de la naviera ya se sitúa por debajo del límite que la normativa europea fija para 2030.

Más allá de las cifras, el cambio se percibe en la experiencia misma del viaje. Los ferries siguen siendo ese espacio pausado donde el trayecto forma parte del destino: cubierta con vistas al horizonte, el sonido constante del mar y la sensación de avanzar entre dos orillas. La diferencia es que cada travesía deja una huella menor en el entorno. En cada ruta de Baleària, navegar también significa avanzar hacia una forma más responsable de viajar.