Ni películas, ni concursos, ni otros programas de entretenimiento. Horizonte se ha convertido en uno de los grandes fenómenos televisivos entre los internos de la cárcel de Palma, donde el espacio de Cuatro, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, congregaría a una amplia mayoría de seguidores, según los testimonios recabados entre personas que conocen el día a día del centro penitenciario.

Funcionarios de prisiones, abogados penalistas que visitan a sus clientes, personas que han tenido contacto con internos y miembros de ONG que trabajan en el ámbito penitenciario apuntan al tirón del programa entre los reclusos. Un fenómeno que situaría al formato de actualidad, investigación y análisis de Cuatro por delante de otras alternativas televisivas dentro de la prisión.

El programa, en el que participa también Eduardo Inda, director de este periódico, ha conseguido hacerse un hueco destacado en las conversaciones de los internos gracias a su particular forma de abordar la actualidad política, las polémicas, las investigaciones y las principales controversias que sacuden la vida pública española.

El fenómeno responde a dinámicas muy claras dentro de la vida cotidiana en prisión, donde el acceso a la información exterior y al entretenimiento está condicionado por las limitaciones propias del entorno carcelario. Al no disponer de plataformas de pago ni de canales temáticos en las celdas o salas comunes, los internos recurren a la televisión convencional en abierto, donde el formato de Jiménez destaca por su capacidad para generar interés y debate.

Las fuentes consultadas apuntan a que el éxito de Horizonte entre los presos de Palma radica fundamentalmente en su capacidad para abordar asuntos complejos utilizando un lenguaje sencillo, claro y directo, alejado de tecnicismos innecesarios. Además, su apuesta por el periodismo de investigación y el análisis de las tramas de corrupción, los casos judiciales y las grandes polémicas políticas son factores que generan un enorme interés, seguimiento y debate entre los internos.

El programa también destaca por la variedad de sus contenidos, su combinación de información y opinión y un estilo que busca poner sobre la mesa asuntos que marcan la actualidad nacional. Una fórmula que, según los testimonios recabados, consigue enganchar a los espectadores y convertir cada emisión en motivo de conversación entre quienes siguen el espacio desde prisión.

De este modo, Horizonte se habría consolidado como uno de los programas de referencia para los internos de la cárcel de Palma, convirtiendo los temas tratados en cada emisión en asunto recurrente de conversación y debate. El fenómeno refleja cómo la actualidad, las investigaciones y las polémicas que suceden fuera de los muros siguen despertando interés también dentro de la prisión palmesana, donde el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter habría encontrado una audiencia especialmente fiel.