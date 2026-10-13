Iker Jiménez, tras el V aniversario de OKBALEARES: «Ha sido inenarrable, no podía ni ir por la calle por el afecto del público mallorquín»

Iker Jiménez no ha querido dejar pasar por alto su estancia en Mallorca por el V aniversario de OKBALEARES. El presentador de Horizonte se ha rendido a los mallorquines por el cariño y afecto que ha recibido durante su estancia en la isla. «Ha sido inenarrable, no podíamos ni ir por la calle», ha asegurado este pasado lunes en el arranque del programa.

El periodista continuó sus palabras de agradecimiento haciendo referencia al intento de boicot contra el programa por parte de sectores de la izquierda. A pesar de esa tensión mediática previa, destacó el comportamiento ejemplar que presenció en persona: «Ni una sola mala cara ni protesta. Qué diferencia sideral entre el mundo de los líos digitales y mediáticos y el de nuestro gremio y la gente de la calle. Qué enorme diferencia, gracias», explicó el popular presentador.

Por su parte, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, que también estuvo presente en la emisión de este lunes 12 de octubre, sumó sus impresiones al análisis de la estancia en una Palma que tanto conoce.

Inda no dudó en definir al pueblo mallorquín como «muy acogedor» y aprovechó el momento para recordar su propia experiencia personal y profesional durante su etapa como director de EL MUNDO/El Día de Baleares. «Llegué a Mallorca con 33 años y me sentí siempre como en mi casa», concluyó el periodista para refrendar el vínculo y la empatía de los habitantes de la isla.

Y es que cabe recordar que el Palacio de Congresos de Palma recibió con una gran ovación a Iker Jiménez y Carmen Porter en la celebración del V aniversario de OKBALEARES. Los aplausos de las 2.500 personas reunidas dieron la bienvenida a los periodistas, que compartieron escenario con Eduardo Inda, director de OKDIARIO.

La jornada unió a figuras de la comunicación, representantes institucionales y protagonistas de la actividad empresarial de las islas.