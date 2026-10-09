La atronadora ovación a Iker Jiménez y Carmen Porter en el V aniversario de OKBALEARES en el Palacio de Congresos de Palma

El Palacio de Congresos de Palma ha recibido con una gran ovación a Iker Jiménez y Carmen Porter, los rostros de Horizonte, en la celebración del V aniversario de OKBALEARES. Los aplausos de las 2.500 personas reunidas han dado la bienvenida a los periodistas, que comparten escenario con Eduardo Inda, director de OKDIARIO. La pantalla deja paso al encuentro directo con el público en una de las grandes citas de este aniversario.

El encuentro reúne a Jiménez y Porter con Inda, también colaborador de Horizonte, esta vez con OKBALEARES como anfitrión. El periódico celebra cinco años acompañado por 2.000 personas, en una jornada que reúne a figuras de la comunicación, representantes institucionales y protagonistas de la actividad empresarial de las islas.

Jiménez y Porter llegan respaldados por el éxito del programa Horizonte, que cerró el último curso con su mejor temporada histórica en cuota de pantalla en sus emisiones de máxima audiencia. El programa alcanzó en esa franja una media nacional del 9,6% y fue líder en Baleares con un 14,8%. Su edición diaria registró, además, una media de 953.000 espectadores y se convirtió en el programa más visto de la temporada en la cadena.

La celebración también lleva al escenario los asuntos que preocupan a los ciudadanos. El problema de la vivienda o la subida de los precios comparten espacio con el papel estratégico del transporte marítimo y los retos de la movilidad. El futuro del comercio local ante el turismo completa un programa con el que OKBALEARES celebra su aniversario, poniendo sobre la mesa los grandes debates de las islas.