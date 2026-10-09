Iker Jiménez: «En España, gane el que gane el 29-N se va a liar»

Iker Jiménez, presentador del fenómeno social y televisivo Horizonte, ha adelantado en su visita a Mallorca algunas decisiones que ha tomado sobre el programa de más éxito de la televisión en España. La primera, que no veremos entrevistas electorales en Horizonte.

Iker, Jiménez, Carmen Porter, Eduardo Inda y las periodistas de OKDIARIO Irena Tabera y Esther Jaén han recreado durante dos horas el programa de televisión de más éxito actualmente. Lo han hecho como acto central de la gala del V aniversario del nacimiento de OKBALEARES.

Jiménez ha aprovechado la ocasión para, junto a Inda, desvelar muchos de los entresijos del programa y algunas interioridades que no habían desvelado hasta ahora.

De todos modos, había asuntos más serios para tratar en la mesa. Iker Jiménez ha mostrado su preocupación por los ataques que sufre desde hace tiempo por otros medios, como La Sexta, medio competidor de Horizonte, que ha manipulado vídeos para poner en evidencia a Jiménez y Carmen.

«Como le ocurra algo a alguien de los míos, se van a enterar», ha afirmado el presentador, que denuncia la acción coordinada de «trolls y lameculos» para poner a los espectadores en su contra. En este sentido, ha puesto incluso el ejemplo -ya denunciado en su plató- de la manipulación de un vídeo de la emisión del programa en el que Iker y Carmen parecían estar riéndose de la desahuciada Maricarmen, recientemente fallecida.

En la animada tertulia que han protagonizado los cinco en Palma ante un Palacio de Congresos absolutamente lleno con más de 2.000 personas, Iker Jiménez ha desvelado que Horizonte no tendrá entrevistas a políticos durante la campaña electoral: «Cuando están en la estructura política se van a ceñir al organigrama del partido. Nosotros optaremos por el periodismo de investigación, como hasta ahora».

Su preocupación por la guerra de medios de comunicación le ha llevado a lanzar una de las frases más contundentes de la noche: «En España, gane el que gane el 29-N se va a liar». Eso sí, ha admitido que le encantaría que Horizonte cubriera la noche electoral.

Las más de 2.000 personas que han asistido en directo han dejado sus caras ojipláticas cuando Iker ha relatado su experiencia de reportero en Valencia tras la DANA o en Ceuta tras la invasión.