Eduardo Inda: «El 29 de noviembre no nos jugamos unas elecciones cualquiera, nos jugamos la democracia»

En un Palacio de Congresos de Palma lleno hasta la bandera, con una sala anexa habilitada y con las entradas agotadas desde hace días, el coloquio protagonizado por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, junto a Iker Jiménez y Carmen Porter, no solo ha puesto el broche de oro a la celebración del V aniversario de OKBALESRES, sino que quedará guardado en el recuerdo de los más de 2.000 asistentes a dos horas vibrantes de análisis sociopolítico y de todo ámbito, de primer nivel.

Un éxito sin precedentes de público en un evento de un medio de comunicación en Baleares y un respaldo a un periodismo que, como sucede con el exitoso programa Horizontes, se basa «en el sentido común» a la hora de hacer periodismo, como afirmó en la presentación del acto, el subdirector de ODDIARIO, Vicente Gil.

Con el We Are the Champions como banda sonora, la entrada en escena del director de OKDIARIO fue estelar y en un minuto dejó claro que no venía a templar gaitas en un momento donde, como indicó Inda, «España se juega la democracia».

«El 29 de noviembre no nos jugamos unas elecciones generales cualquiera, nos jugamos la España del 78, la democracia en definitiva. Las elecciones del día 29 de noviembre, como dijimos el otro día en el editorial de OKDIARIO, son: democracia o dictadura».

El director de OKDIARIO quiso ser un invitado de piedra del acto del V aniversario, dando protagonismo total a Iker Jiménez y Carmen Porter, para los que pidió una cálida ovación ante la campaña de acoso que ambos están sufriendo desde la izquierda.

«Os voy a pedir un aplauso entrañable porque les están friendo por tierra, mar y aire. Esta izquierda cainita que hay en este país les está dando con bulos, con mentiras, con inquina, con una maldad como yo no he visto en mi vida —bueno, sí lo he visto porque a mí me pasó algo parecido con Podemos—, y les están dando porque ellos cuentan, y todos contamos en Horizonte y en OKDIARIO también, lo que otros callan por ideología o por dinero, o por las dos cosas a la vez”, afirmó Inda, logrando una ovación atronadora para los protagonistas estelares de la noche.