Marga Prohens: «Una sociedad libre y democrática necesita, ahora más que nunca, medios de comunicación libres»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha sido la encargada de inaugurar este viernes la jornada profesional en el marco de la celebración del V aniversario de OKBALEARES en el Palacio de Congresos de Palma, donde se abordan en diversas mesas redondas cuestiones de especial relevancia para la sociedad balear, y culminará con un coloquio especial protagonizado por Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda.

La número uno del Ejecutivo balear quiso agradecer y reivindicar hoy más que nunca el valor del periodismo y de la libertad de información porque, como ha apuntado Prohens, «una sociedad libre y democrática necesita, ahora más que nunca, medios de comunicación libres».

Y es por eso por lo que ha reconocido a OKBALEARES «su valentía y su empeño por abordar e informar de las preocupaciones y las reivindicaciones de nuestras islas y hacerlo de manera libre, sin corsés, sin prejuicios y sin apriorismos», ha apuntado la número uno del PP en Baleares.

Prohens ha hecho un breve recorrido por los hitos de sus tres años de gobierno y ha indicado, por ejemplo, que en materia de movilidad, las Islas han hecho una apuesta decidida por mejorar el transporte público, modernizar infraestructuras y ofrecer alternativas reales a los ciudadanos.

Ha reconocido que la vivienda es el mayor reto social que Baleares tiene por delante, pero que «no se resuelve con un decreto, ni en ocho días, ni siquiera en cuatro años. Pero desde esta tierra nos estamos dejando la piel para poner en marcha todas las medidas que tengamos a nuestro alcance».

Por ello, ha asegurado que «Baleares lleva tres años cambiando leyes, desbloqueando suelo, agilizando trámites y poniendo en marcha medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible para la gente de aquí, para la gente de Baleares».

En la misma línea ha remarcado que su gobierno está impulsando más de 10.000 viviendas asequibles para los ciudadanos de las Islas, entre viviendas de precio limitado y vivienda pública. Entre ellas, más de 1.800 viviendas públicas en distintas fases de tramitación y ejecución, «y con criterios de residencia legal mínima para priorizar el acceso de la gente de aquí. Porque lo digo desde la convicción: la vivienda que se construye con los impuestos de la gente que trabaja aquí, que cotiza aquí, debe ser sí o sí para la gente de aquí».

La líder del PP en Baleares ha recordado que, si hablamos de futuro, «tampoco podemos olvidarnos de quienes con su trabajo y su esfuerzo de cada día han contribuido y contribuyen a construir lo que somos», remarcando que hablar de comercio «es hablar de barrios, es hablar de pueblos, de nuestra manera de ser; de aquellos negocios que han pasado de padres a hijos, de hombres a mujeres, que cada mañana levantan la persiana sin tener garantizados sus ingresos a final de mes».

Tras agradecer que se abran estos espacios de reflexión, de debate y de intercambio de ideas sobre cuestiones tan importantes para el presente y para el futuro de Baleares, se mostró convencida de que en OKBALEARES «seguiréis siendo testigos de esta transformación desde el análisis, desde la independencia y desde esta mirada propia que aportáis al debate público».