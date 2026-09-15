Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda pondrán el broche de oro al V aniversario de OKBALEARES

Cinco años después de su nacimiento, OKBALEARES celebra su V aniversario consolidado como uno de los principales referentes informativos de las Islas Baleares. Una trayectoria marcada por el crecimiento constante, el compromiso con una información rigurosa, cercana e independiente y una relación cada vez más estrecha con lectores, empresas, instituciones y agentes sociales de todo el archipiélago.

Y para poner el broche de oro a esta celebración, el aniversario contará con la presencia de Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda, tres nombres de referencia del panorama mediático nacional, que protagonizarán una conversación especial sobre la actualidad y los principales asuntos que marcan la agenda informativa.

El encuentro tendrá lugar el 9 de octubre a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos y será uno de los grandes momentos de la jornada. Sobre el escenario, Eduardo Inda, director de OKDIARIO, compartirá conversación con Iker Jiménez y Carmen Porter en un formato ágil y cercano que permitirá repasar la actualidad política nacional y autonómica desde diferentes perspectivas.

La presencia de Iker Jiménez y Carmen Porter aporta además un especial atractivo al encuentro. Ambos se han convertido en dos de las voces más reconocibles de la televisión y la comunicación en España y son los rostros de Horizonte, uno de los programas de referencia de la actualidad y el análisis televisivo, con una amplia respuesta de audiencia.

La conversación permitirá abordar los asuntos que protagonizan el día a día nacional, combinando análisis, reflexión y una mirada propia sobre los acontecimientos que están marcando el panorama español. Un repaso a la actualidad que buscará acercar al público algunas de las claves que se encuentran detrás de las grandes noticias.

La participación del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, completa un cartel que reúne a tres voces con una amplia trayectoria en los medios de comunicación y que permitirá convertir este aniversario en un espacio de encuentro, debate y análisis de la realidad nacional.

Segunda cabecera digital de Baleares

El V aniversario de OKBALEARES representa también un punto de inflexión para una cabecera que, en estos cinco años, ha experimentado un crecimiento constante hasta situarse como la segunda cabecera digital de Baleares en términos de audiencia, superando en el mes de agosto a periódicos históricos de las Islas como Diario de Mallorca, Periódico de Ibiza y Menorca, entre otros.

La celebración pretende reconocer el camino recorrido y agradecer la confianza depositada durante este tiempo por lectores, empresas, instituciones y representantes de la sociedad balear que han acompañado al proyecto desde su nacimiento.

Más allá de la celebración, el aniversario reivindica el papel del periodismo como una herramienta esencial para informar, conectar y contribuir al desarrollo de la sociedad.

Invitaciones gratuitas para asistir al evento

Los lectores y ciudadanos que quieran asistir a este encuentro podrán hacerlo de forma totalmente gratuita. Las invitaciones estarán disponibles en los próximos días y se podrán recoger en la sede de OKBALEARES, situada en la calle Parellades, 12, primer piso, despacho 15.

Próximamente se informará de la disponibilidad de las invitaciones y de todos los detalles necesarios para poder asistir al evento.

De este modo, la conversación protagonizada por Eduardo Inda, Iker Jiménez y Carmen Porter se presenta como uno de los grandes atractivos del V aniversario de OKBALEARES y como el gran broche de oro a cinco años de crecimiento, información y compromiso con Baleares.

La cita será a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos. La entrada será gratuita previa recogida de invitación.