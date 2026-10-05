Vox pide a los ciudadanos baleares «evitar el voto por correo» para dificultar «cualquier trampa de Sánchez»

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha pedido a la ciudadanía «evitar el voto por correo» para evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda cometer «cualquier trampa» en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre.

Lo ha dicho este lunes, unas horas después de anunciarse el adelanto electoral, en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament que se celebrará este martes. «Estas elecciones no serán unas cualquiera; nos enfrentamos a un personaje psicopático capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. No tiene límites ni escrúpulos y debemos estar preparados para cualquier escenario», ha dicho Cañadas.

La líder parlamentaria de Vox en Baleares se ha mostrado convencida de que Sánchez, a quien ha definido como «el candidato marroquí en España», intentará «cualquier trampa» para permanecer en la Moncloa. «Nos esperamos lo peor y por eso es fundamental que estas elecciones sean libres y transparentes. Pedimos a todos los ciudadanos que acudan presencialmente a votar, que eviten siempre que puedan el voto por correo», ha señalado.

También ha pedido a la ciudadanía que no confíe en las encuestas —algo que en su partido, ha puntualizado, no hacen— y acuda a las urnas. «No podemos olvidar lo que ocurrió hace tres años, no hay que vender la piel del oso antes de cazarla», ha advertido.

Cañadas, sin embargo, no ha dado pistas acerca de quiénes serán las personas que figuren en la lista de candidatos. «El único candidato es Abascal. En Baleares no lo sé; el que decida la cúpula nacional será el mejor candidato y nosotros estaremos encantados de apoyarle en estos meses de campaña», ha zanjado.

Con estas declaraciones, la portavoz parlamentaria de Vox en Baleares ha evitado pronunciarse sobre la repetición o no de Jorge Campos como cabeza de cartel electoral desde Baleares.