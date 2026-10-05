Prohens celebra el adelanto electoral: confía en que se ponga fin a «un Gobierno que ha abandonado a Baleares»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado la convocatoria de elecciones generales anticipadas, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, y ha confiado en que pongan fin a un Gobierno que «ha abandonado a Baleares».

«¡Por fin!», ha escrito en su cuenta de la red social X después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa la mañana de este lunes.

Prohens ha sostenido que los comicios llegarán «después de tres años de una legislatura sin rumbo, de un Gobierno que se ha dedicado a resistir en lugar de a gobernar y resolver los problemas de los ciudadanos, de un Gobierno acorralado por la corrupción, de un Gobierno que ha llevado el descrédito a las instituciones, que ha eludido todas sus responsabilidades, que ha jugado y va a jugar hasta el último momento al enfrentamiento entre españoles, a levantar muros, a la radicalidad y la polarización, que incluso ha renunciado a defender nuestras fronteras y la integridad territorial del país».

Por fin! Después de tres años de una legislatura sin rumbo, después de tres años de un gobierno que se ha dedicado a resistir en lugar de a gobernar y resolver los problemas de los ciudadanos, de un gobierno acorralado por la corrupción, de un gobierno que ha llevado el descrédito a las instituciones, que ha eludido todas sus responsabilidades, que ha jugado y a va a jugar hasta el último momento al enfrentamiento entre españoles, a levantar muros, a la radicalidad y la polarización, que incluso ha renunciado a defender nuestras fronteras y la integridad territorial del país… Después de tres años de un Gobierno que ha abandonado las Illes Balears, que no ha escuchado ni una de nuestras demandas para una mejor financiación, que ha dejado en el aire nuestro régimen especial, las inversiones viarias y ferroviarias, con una gestión aeroportuaria contra los ciudadanos de estas Islas, y que ha mirado hacia otro lado ante la peor crisis migratoria que hemos vivido… Por fin, cuando ya no ha habido más salida, los españoles tendrán la palabra para decidir el futuro de España. Comienza hoy la cuenta atrás para la llegada del cambio a España, del cambio que traerá un Gobierno que vuelva a gestionar los problemas del día a día de los ciudadanos, de las familias, de la gente trabajadora, de los pequeños empresarios, de los autónomos, y de los jóvenes, que recupere la dignidad de las instituciones, que defienda el interés general de todos por encima de todo, y que atienda las necesidades y reivindicaciones de Balears. Comienza hoy la cuenta atrás para la llegada del cambio en España que solo puede liderar el presidente @NunezFeijoo. — Marga Prohens (@MargaProhens) October 5, 2026

En clave autonómica, ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha abandonado a Baleares» durante un mandato en el que «no ha escuchado ni una de las demandas para una mejor financiación, que ha dejado en el aire el régimen especial, las inversiones viarias y ferroviarias, con una gestión aeroportuaria contra los ciudadanos y que ha mirado hacia otro lado ante la peor crisis migratoria».

«Por fin, cuando ya no ha habido más salida, los españoles tendrán la palabra para decidir el futuro de España», ha resumido Prohens, quien ha señalado que «comienza la cuenta atrás para la llegada del cambio a España».

Un cambio que, a su juicio, «solo puede liderar» el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que «traerá un Gobierno que vuelva a gestionar los problemas del día a día de los ciudadanos, de las familias, de la gente trabajadora, de los pequeños empresarios, de los autónomos y de los jóvenes, que recupere la dignidad de las instituciones, que defienda el interés general de todos por encima de todo y que atienda las necesidades y reivindicaciones de Baleares».