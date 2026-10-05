Quién es Guitarricadelafuente, el protagonista de ‘La bola negra’: edad, su nombre real, su pareja y su relación con los Javis

Guitarricadelafuente se enfrenta a uno de los grandes retos de su carrera con La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi que supone su debut como actor protagonista. El artista, conocido hasta ahora principalmente por su trayectoria musical, se mete en la piel de Sebastián, un personaje creado expresamente pensando en él.

El proyecto supone un cambio de registro para Álvaro Lafuente Calvo, nombre real del cantante, que ha pasado en apenas unos años de publicar vídeos caseros en redes sociales a convertirse en uno de los artistas más singulares de su generación.

Su salto al cine llega además de la mano de Los Javis, con quienes mantiene una relación profesional que comenzó antes de que existiera siquiera la posibilidad de interpretar a Sebastián.

¿Por qué se llama Guitarricadelafuente?

Guitarricadelafuente nació en Castellón el 27 de agosto de 1997 y tiene 29 años. Aunque sus primeros años estuvieron vinculados a la localidad castellonense, su relación con la música está estrechamente ligada a Las Cuevas de Cañart, un pequeño municipio de Teruel donde pasó buena parte de los veranos durante su infancia.

Fue precisamente allí donde descubrió una tradición musical que terminaría teniendo una importancia considerable en su identidad artística. Su bisabuelo impartía clases de jota y bandurria a los niños del pueblo, mientras que su abuela tocaba también la guitarra y la bandurria.

A los 14 años comenzó a tocar la guitarra de manera autodidacta, principalmente gracias a vídeos de YouTube. De aquella afición surgió también el nombre con el que acabaría haciéndose conocido. «Guitarrica», el diminutivo aragonés de guitarra, unido a «de la Fuente», dio lugar a Guitarricadelafuente, una identidad artística que empezó utilizando en internet mucho antes de que su nombre apareciera en grandes escenarios.

2017, un momento clave para el artista

Su carrera comenzó a cambiar en 2017, cuando empezó a publicar en Instagram vídeos en los que aparecía cantando y tocando la guitarra. En aquel momento estudiaba Arquitectura y no contaba con grandes medios técnicos. De hecho, algunas de aquellas primeras grabaciones fueron realizadas con un micrófono de PlayStation.

Esta fórmula funcionó. Sus interpretaciones comenzaron a circular por redes sociales y lo que inicialmente era una afición terminó convirtiéndose en una oportunidad profesional. Canciones como Guantanamera contribuyeron a aumentar su popularidad, pero fue especialmente Nana triste, junto a Natalia Lacunza, la que terminó de situarle en el mapa de la música española.

A partir de entonces llegó una carrera cada vez más consolidada. En 2022 publicó La cantera, su primer álbum, y posteriormente amplió su trayectoria con Spanish Leather, un trabajo con el que continuó desarrollando un sonido propio y aumentando su presencia tanto dentro como fuera de España.

Su papel en ‘La bola negra’

Su llegada al cine tiene un origen bastante particular. Cuando Javier Calvo y Javier Ambrossi se pusieron en contacto con él después de conocerse en el Primavera Sound, Guitarricadelafuente creyó inicialmente que el motivo de la conversación tenía que ver con la música.

El cantante pensó que querían contar con él para participar en la banda sonora del proyecto. Sin embargo, la propuesta era completamente diferente: Los Javis querían que se pusiera por primera vez delante de una cámara como actor y que interpretara a Sebastián, un personaje que habían creado pensando específicamente en él.

La oportunidad no partía de cero en lo que al cine se refiere. En 2019, Guitarricadelafuente había puesto música a Nada será igual, una película centrada en el acoso escolar. No obstante, aquella experiencia estaba muy lejos de lo que supone afrontar un rodaje como intérprete.

El personaje de Sebastián

En la película, Guitarricadelafuente interpreta a Sebastián, un joven guardia de prisión homosexual durante la Guerra Civil.

La historia parte del proyecto inacabado de Federico García Lorca y conecta diferentes épocas para abordar cuestiones relacionadas con la identidad, el deseo, la memoria y la represión. Para el cantante, supone además cumplir una aspiración que arrastraba desde niño: actuar y escribir sus propios guiones.

El desafío ha implicado trabajar junto a intérpretes de una trayectoria muy diferente a la suya, entre ellos Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau y Carlos González. Un reparto que convierte su debut cinematográfico en un salto especialmente relevante dentro de una carrera que hasta ahora había estado vinculada casi exclusivamente a la música.

¿Quién es su pareja?

La vida personal de Guitarricadelafuente se mantiene al margen de la exposición pública, aunque han trascendido algunos datos.

En los últimos tiempos, algunos medios han relacionado sentimentalmente al cantante con Lucas Durán, una persona que además ha estado vinculada profesionalmente a su trayectoria y a distintos aspectos de su carrera artística y musical.

Con La bola negra, Guitarricadelafuente abre así una nueva etapa profesional. De los vídeos grabados en su habitación con medios improvisados a compartir reparto con algunas de las figuras más reconocidas del cine español, su trayectoria ha experimentado una transformación notable. Y todo comenzó, paradójicamente, con un mensaje de Los Javis que él interpretó como una propuesta musical y que terminó convirtiéndose en su primera gran oportunidad como actor.