Stephen King confesó que tuvo que apagar esta famosa película de terror a mitad porque estaba aterrorizado: «Estaba completamente fuera de mí por el miedo»

El escritor Stephen King es conocido por sus novelas de terror y por haber creado personajes tan aterradores como Pennywise de It, la obsesiva Annie Wilkes de Misery, Jack Torrance de El resplandor o la fanática madre Margaret White de Carrie. Pero, a pesar de que ha escrito historias totalmente aterradoras, hubo una película de terror que no pudo acabar de ver y esa es The Blair Witch Project escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Una cinta de metraje encontrado o pseudodocumental que cuenta la historia de tres jóvenes estudiantes que deciden filmar un documental sobre un mito local conocido como la bruja de Blair en las montañas Apalaches cerca de la localidad de Burkittsville de Maryland. El escritor Stephen King confesó que tuvo que apagar antes de que terminase esta película de terror a mitad porque estaba aterrorizado: «Estaba completamente fuera de mí por el miedo».

Quizás es que no vio la película en el mejor momento ya que fue en 1999 unos meses después de que le atropellara una furgoneta mientras caminaba. Stephen King resultó gravemente herido y tuvo que someterse a varias operaciones tras el accidente. Cuando estaba recuperándose en el hospital fue cuando su hijo le animó a ver la película y debido a los analgésicos y la situación vulnerable en la que se encontraba, las imágenes caóticas impactan especialmente fuerte. A mitad de la película, le pidió a su hijo que detuviera la película.

Según explicó Stephen King: «Puede que sea la única vez en mi vida que dejé una película de terror a mitad porque tenía demasiado miedo de seguir viéndola. Estaba completamente fuera de mí de miedo». Por primera vez el escritor experimentó lo que sus lectores sufrían con sus novelas. Esta película se puede ver actualmente en las plataformas de streaming Netflix y Prime Video.

¿De qué trata la película de terror The Blair Witch Project?

Esta película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance la noche del 23 de enero de 1999 y, aunque contó con un presupuesto de 35.000 dólares, se convirtió en todo un éxito comercial y logró una recaudación a nivel mundial de 249 millones de dólares. La cinta tuvo tanto éxito que luego se hizo una secuela en 2001 y un reinicio en 2016. Su gran valor se debe al formato de metraje encontrado en el que fue rodada y en el que se simulan las grabaciones reales que la policía encontró tras la desaparición de los estudiantes.

En esta película de terror psicológico se cuenta la historia de Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard, tres estudiantes de cine que viajan en octubre de 1994 a los bosques cercanos a Burkittsville en la localidad de Maryland. Su objetivo es rodar un documental sobre la bruja de Blair, que es una leyenda local del siglo XVIII a la que se acusa tradicionalmente de asesinatos y desapariciones de niños.

Los bosques se adentran en el bosque para investigar, pero se pierden y son incapaces de encontrar el camino de salida. Mientras están intentando salir comienzan a escuchar ruidos extraños, gritos de niños, risas y ven montones de piedras y figuras realizadas con ramas colgadas en los árboles.

Como ya hemos comentado es una película de terror psicológico y el miedo que siente el espectador viene del aislamiento en el que se encuentran los protagonistas, sus discusiones y la desesperación que sienten al pensar que algo terrible e invisible los está acechando. Aunque no queremos hacer ningún spoiler, el final es también impresionante y uno de los más intensos que he visto en una película de terror.

Sus protagonistas, que entonces no eran conocidos, participaron con sus nombres reales: Heather Donahue, la directora del documental, Joshua Leonard, el cámara y Michael C. Williams, el responsable del sonido.

El remake de esta cinta de terror

La película The Blair Witch Project fue clasificada como la mejor película de metraje encontrado de todos los tiempos por los editores de IndieWire y Entertainment Weekly. Por eso no me sorprenden los rumores de que se encuentra en la actualidad en sus inicios de producción un remake que parece ser que dirigirá Dylan Clark que es conocido por cortometrajes en YouTube como Portrait of God. Dylan Clark también es el responsable del guion junto con Chris Thomas Devlin (La matanza de Texas).

Según parece más que un remake va a ser una nueva visión del clásico ya que en esta ocasión la historia se centra en una familia que se adentra en el bosque para esparcir las cenizas de su madre y allí se desencadena una nueva tragedia.

Esta nueva película va a ser desarrollado por Lionsgate en colaboración con las famosas productoras de terror Blumhouse y Atomic Monster de James Wan. Según los rumores se estrenará en 2027 y en el reparto estarán los jóvenes actores Patrick Scott McDermott, Dominic Bogart, Mila Hayhurst y Holly Hayhurst.

Además, parte del equipo de la película de 1999, los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, el productor Gregg Hale y los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams, se han unido al proyecto como productores ejecutivos. Estaremos muy atentos a esta nueva versión de The Blair Witch Project.