Alaska habla sin tapujos de su alimentación y sus manías a sus 63 años: «Me despierto a las 7.07 o 6.57»

Alaska se ha convertido en uno de los grandes iconos del país. Desde sus primeros pasos en la Movida Madrileña hasta su consolidación artística, ha conseguido mantener una personalidad propia que la diferencia del resto. Sin embargo, detrás de su imagen, sus estilismos llamativos y su inconfundible presencia sobre los escenarios, también hay una mujer como otra cualquira.

A sus 63 años, ha contado algunos de sus hábitos más personales, incluidos sus horarios, sus manías y la manera en la que organiza cada jornada. Lejos de improvisar, reconoce que necesita tener cierto control sobre lo que sucede a su alrededor.

La intérprete de ‘A quién le importa’ se ha sincerado sobre su particular manera de afrontar las mañanas. Una rutina que puede llamar la atención por su precisión, especialmente cuando explica que no suele despertarse a una hora cualquiera. «Me despierto temprano y, como soy maniática, 7.07 o 6.57, más o menos», ha explicado.

No se trata únicamente de levantarse pronto para aprovechar el día. Alaska tiene interiorizado un sistema que le permite empezar la jornada con todo bajo control y evitar que las obligaciones se acumulen. Una forma de organizarse que mantiene incluso cuando su agenda profesional está especialmente cargada.

Su primer gesto al levantarse no tiene que ver con el desayuno ni con prepararse para salir de casa. Lo primero que hace es sentarse delante del ordenador para revisar todo aquello que tiene pendiente. «Lo primero que hago es sentarme en el ordenador con la lista de cosas que tengo que hacer en el día», ha contado en Vanity Fair.

De esta manera, la cantante consigue visualizar desde primera hora los compromisos que deberá atender. Una costumbre que le permite establecer prioridades y distribuir mejor el tiempo, especialmente en una profesión en la que los horarios pueden cambiar constantemente.

Una mañana organizada al minuto

La puntualidad también ocupa un lugar importante en sus primeras horas del día. Alaska explica que tiene una hora bastante definida para desayunar y que procura cumplirla independientemente de las circunstancias. A las 7.30 de la mañana ya ha terminado su primera comida del día, un detalle que refleja hasta qué punto tiene establecidos sus propios horarios.

Después llega el momento de ducharse, arreglarse y ocuparse de algunas tareas domésticas. La artista prefiere dejar determinados asuntos resueltos antes de comenzar con sus obligaciones profesionales. Así consigue evitar distracciones posteriores y concentrarse en los trabajos que tiene por delante.

Esta disciplina no significa que Alaska pretenda convertir su vida en una sucesión de obligaciones. Más bien parece responder a una necesidad personal de mantener cierto orden, algo que le proporciona tranquilidad y le ayuda a gestionar una agenda que puede resultar exigente. Su manera de entender el tiempo también tiene una particularidad: sabe cuándo ha llegado el momento de desconectar.

Y es que, aunque comienza el día con mucha energía, reconoce que por la noche su capacidad para seguir trabajando disminuye considerablemente. «A las 8 de la tarde ya estoy tonta y me quedo delante del ordenador sin hacer nada», confesó en la mencionada entrevista.

El desayuno de Alaska

Otro de los aspectos sobre los que ha hablado con naturalidad es su relación con la alimentación. La cantante no esconde que intenta cuidar lo que come, aunque tampoco pretende mantener una dieta estricta durante todo el año. Sus explicaciones dejan claro que sus elecciones dependen bastante del momento en el que se encuentre y de si está intentando controlar su alimentación.

«Si estoy a medio dieta me como un biscote con aceite», explicó al hablar de su rutina alimencitia. Una alternativa mucho más ligera que otras posibilidades que también forman parte de sus preferencias cuando no está intentando limitar determinados alimentos.

En ese segundo escenario, la artista no tiene inconveniente en darse algún capricho. «Si no estoy a nada de dieta me puedo comer un bollo o unos churros», reconoció.

De hecho, Alaska ha admitido que hay determinados alimentos poco saludables a los que le cuesta resistirse. La bollería, los refrescos y las patatas fritas aparecen entre esos pequeños placeres que puede permitirse cuando decide apartarse de sus hábitos más controlados.

Disciplina y pequeños caprichos

La actividad física también tiene cabida en su organización semanal. Alaska concede importancia al ejercicio y al mantenimiento de su energía, especialmente teniendo en cuenta que su profesión exige estar preparada para afrontar jornadas de trabajo muy diferentes. El gimnasio forma parte de ese cuidado personal con el que intenta mantenerse activa.

Aun así, la cantante no presenta sus costumbres como una fórmula universal ni pretende que otras personas sigan sus mismos horarios. Su método responde a sus necesidades y a una personalidad que ella misma define como maniática, algo que se aprecia tanto en la hora exacta a la que se despierta como en la lista de tareas que prepara cada mañana.

Entre los madrugones, las listas de tareas, los desayunos medidos y los caprichos gastronómicos, Alaska demuestra que detrás de su personaje público existe una rutina muy definida. Y también deja claro que, aunque le guste tenerlo todo organizado, no está dispuesta a renunciar a unos churros o un bollo cuando le apetece darse un homenaje.