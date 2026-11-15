Iker Jiménez y Carmen Porter reciben la Antena de Oro por ‘Horizonte’: «Por nuestra hija, viva España y Ceuta»

Anoche se celebró una nueva edición de los premios Antena de Oro, una de las citas más destacadas del panorama audiovisual español. En su 53.ª edición, la gala, presentada por la periodista Ana Belén Roy, reunió a numerosos rostros conocidos que recibieron este prestigioso reconocimiento por su trayectoria y trabajo. Entre los premiados de la noche estuvieron Iker Jiménez y Carmen Porter, distinguidos por su labor al frente de Horizonte, el programa de Cuatro.

La pareja televisiva recibió uno de los galardones más longevos del sector audiovisual. Antes de entregarles la estatuilla, la presentadora del evento destacó los méritos del formato: «El premio Antena de Oro es para uno de los programas revelación de la temporada, por audiencias y por formato». Un reconocimiento que pone en valor el momento que atraviesa el espacio presentado por Jiménez y Porter.

En el momento de subir al escenario, Carmen Porter protagonizó una divertida anécdota al mirar hacia atrás y bromear sobre su vestido: «Como llevan toda la noche pisándome la cola, por eso estoy tirando atrás», comentó entre risas sobre el diseño largo que había escogido para una ocasión tan especial. A continuación, la presentadora quiso comenzar su intervención felicitando al resto de compañeros reconocidos: «Lo primero de todo, felicidades a todos los compañeros que han sido premiados y gracias al jurado de los premios Antena de Oro».

Durante su discurso, la copresentadora de Horizonte también se acordó de las víctimas de los dos accidentes ferroviarios que han marcado este 2026, los de Adamuz y Urda, y recordó la complicada situación que se ha vivido en los últimos tiempos. Además, quiso compartir una confesión personal sobre el papel que ha tenido su hija en la trayectoria profesional de la pareja. «Este programa se puede hacer gracias a mi hija. Le dije: ‘Nena, vamos a estar todos los días en la tele… ¿nos dejas?’ Y ella respondió con la pregunta de si era bueno para España. Le dijimos que sí y nos dijo que lo hiciéramos», confesó la presentadora. Porter terminó su intervención con una reivindicación muy particular y dedicando el reconocimiento a varios lugares y a sus gentes: «El premio va para Ceuta y viva Aranjuez, viva los caballas y viva España».

El mensaje de Iker Jiménez sobre la situación que atraviesa España

Tras Carmen Porter, Iker Jiménez tomó el relevo en el escenario para agradecer un reconocimiento que tiene un significado especial para ambos. «La Antena de Oro ha sido el premio de nuestra vida y es increíble, porque tenemos cuatro. Diría que es el premio más valiente que conozco», afirmó el presentador. Durante su intervención, también recordó la primera Antena de Oro que recibieron por un programa de misterio que llegó a la Cadena SER en una época en la que la actualidad política ocupaba buena parte de la parrilla. «Nos lo dieron a un programa de misterio que llegó a la SER cuando todo era política. Era muy valiente por su parte darnos el premio», recordó sobre aquel reconocimiento a Cuarto Milenio.

El periodista quiso poner en valor la capacidad de este tipo de formatos para despertar la curiosidad de los espectadores y reunir a distintas generaciones frente al televisor. Un fenómeno que, según explicó, ha conseguido mantenerse con el paso de los años y que ahora también se refleja en el éxito de Horizonte. «Gracias por compartirlo», añadió. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su discurso llegó cuando quiso lanzar un mensaje dirigido a los espectadores, independientemente de sus ideas políticas. «Penséis lo que penséis y tengáis la ideología que tengáis, a las 21:10, asombrados como de verdad nos asombramos nosotros, que no venimos de la política, venimos del misterio». Jiménez reflexionó entonces sobre el protagonismo que ha adquirido la actualidad política en la televisión y expresó su deseo de que el país recupere un clima de entendimiento.

«Quedó muy lejos el misterio y ahora la política lo inunda todo. Espero que dentro de poco vuelva la armonía, la concordia, porque este país tan hermoso lo necesita. Gracias», concluyó. Unas palabras con las que el presentador cerró una intervención marcada por la reivindicación de la concordia y el agradecimiento por un premio que reconoce la trayectoria de ambos al frente de sus formatos televisivos.

Horizonte, uno de los favoritos del público

El reconocimiento llega en un momento especialmente positivo para el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter. A principios de este mes, con las audiencias ya conocidas, ambos celebraban que Horizonte se había posicionado como uno de los formatos favoritos del público. Cuatro sigue creciendo y supera el 7,5 % de cuota de pantalla, con el espacio de actualidad como uno de sus grandes motores.

El programa alcanzó un 15,6 % de share y 1.413.000 espectadores. Además, su tramo de access prime time, entre las 21:35 y las 23:15 horas, registró un 15,3 % de cuota y 1.833.000 espectadores, liderando la noche del 28 de octubre, coincidiendo con el trágico accidente de tren en Urda. Unos datos que confirman el buen momento de Horizonte y que, junto a esta nueva Antena de Oro, consolidan a Iker Jiménez y Carmen Porter como dos de los rostros destacados de la televisión actual.