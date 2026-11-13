Isabel Preysler, sobre su menú de Navidad: «En mi casa tenemos pavo, que lo cocina siempre el padre de Fernando Verdasco, con puré de patata o de castaña y salsa de arándanos

La Navidad es una de las épocas del año que Isabel Preysler vive con mayor ilusión. La socialité disfruta especialmente de las reuniones familiares y de ejercer de anfitriona en unas celebraciones en las que no deja prácticamente nada al azar. La decoración, la presentación de la mesa y la comida forman parte de una tradición que se repite cada año en su casa y que reúne a buena parte de sus seres queridos.

A medida que se acercan las fiestas, comienzan los preparativos para una de las citas más especiales del calendario. En el caso de la madre de Tamara Falcó, la organización del menú tiene una particularidad: aunque participan varias mujeres de la familia, es ella quien conserva la última palabra. Así lo ha explicado en diferentes ocasiones, dejando entrever que las decisiones gastronómicas también forman parte de su papel como anfitriona.

«El menú de Navidad lo hacemos entre Tamara, Ana y yo. Aunque Tamara es quien más se ocupa, la última palabra la tengo yo», llegó a reconocer. Una declaración que refleja cómo se distribuyen las tareas en una familia acostumbrada a cuidar cada detalle de sus encuentros y en la que las tradiciones culinarias tienen un protagonismo especial.

Sin embargo, hay un plato que parece tener asegurado su lugar en la celebración, independientemente de los cambios que puedan introducirse de un año para otro. El pavo es el gran protagonista de la comida navideña de los Preysler, una receta que cuenta además con un cocinero muy particular.

El menú de Isabel Preysler

Fue durante una visita a El Hormiguero cuando Isabel compartió algunos de los secretos de las celebraciones que organiza en su domicilio. En aquella conversación, la socialité explicó que el plato principal suele ser un pavo preparado por el padre de Fernando Verdasco.

«En mi casa tenemos pavo, que lo cocina siempre el padre de Fernando Verdasco, con puré de patata o de castaña y salsa de arándanos», contó. De esta manera, reveló una de las particularidades de una comida en la que la familia política también tiene un papel destacado.

La elección no es casual. El pavo es uno de los alimentos más asociados a las grandes celebraciones familiares en diferentes países y su presencia en la mesa permite mantener una tradición que Isabel ha querido conservar con el paso de los años. Además, la combinación con los purés y la salsa de arándanos aporta diferentes sabores y convierte el plato en el centro de una comida especialmente elaborada.

Pero no todo gira alrededor de esta receta. La anfitriona también procura que haya alternativas para satisfacer los gustos de todos los invitados, teniendo en cuenta que las reuniones familiares incluyen a personas de distintas edades y con preferencias gastronómicas muy diferentes.

Una mesa con todo lujo de detalles

La organización de las Navidades de Isabel Preysler no termina en la elección de los platos. La empresaria es conocida por su gusto por la decoración y por cuidar especialmente la presentación de las celebraciones que tienen lugar en su domicilio.

En sus reuniones, la estética adquiere tanta importancia como la propia gastronomía. La disposición de los cubiertos, la elección de la mantelería, los adornos y la iluminación contribuyen a crear un ambiente elegante y acogedor para recibir a sus invitados.

Tamara Falcó y Ana Boyer también se implican en los preparativos, aunque Isabel mantiene su papel como supervisora de todo lo que llega a la mesa. Una fórmula que permite repartir el trabajo y conservar el estilo de unas celebraciones que despiertan curiosidad entre quienes siguen la vida de la familia.

Una tradición que nació en Filipinas

La relación de Isabel Preysler con esta época del año tiene mucho significado. La Navidad tiene para ella un significado especial desde que era pequeña y vivía en Filipinas, donde comenzó a disfrutar de unas fiestas que han seguido acompañándola durante toda su vida.

Así lo recordó en 2023, cuando presentó su docuserie de Disney+, titulada Isabel Preysler: Mi Navidad. Durante una entrevista concedida a Fórmula Tv, la madre de Tamara Falcó habló de los recuerdos que conserva de aquellas primeras celebraciones y explicó que siempre ha sentido un vínculo muy especial con estas fechas.

«La Navidad siempre ha sido especial desde que fui pequeña en Filipinas», reconoció. Una confesión que permite entender por qué procura mantener determinadas costumbres y por qué las reuniones familiares continúan ocupando un lugar tan importante en su calendario.

En su familia no tienen por tradición organizar juegos de mesa ni ponerse a cantar villancicos, aunque eso no significa que las fiestas pierdan su carácter especial. Para Isabel, lo verdaderamente importante es reunirse con sus seres queridos y disfrutar de esos momentos compartidos.

Además, estas fechas también sirven para recordar a quienes ya no están. La Navidad tiene inevitablemente una parte de nostalgia, especialmente cuando se echa la vista atrás y se piensa en las personas que formaron parte de las celebraciones de otros años.

Con el paso del tiempo, la familia ha ido creciendo y las reuniones han incorporado nuevas generaciones y miembros que se han sumado a sus tradiciones. Sin embargo, Isabel Preysler continúa manteniendo el mismo entusiasmo por recibir a los suyos alrededor de una mesa.