Isabel Preysler visita el programa de ‘El Hormiguero’: una invitada de lujo

Pablo Motos está acostumbrado a rodearse de estrellas, aunque su nueva invitada ha superado todas las expectativas. Tiene mucho mérito que le haya convencido porque está en plena promoción de su nuevo proyecto profesional. Isabel Preysler ha iniciado una aventura al lado de Disney + y su agenda está repleta de compromisos, pero le ha hecho un hueco al famoso presentador de Antena 3. No es la primera vez que se sienta a hablar con él, ya le dio una entrevista hace unos años. Sin embargo, esta intervención es mucho más especial porque contará con la presencia de Tamara Falcó, quien ahora es tertuliana del formato.

Tamara Falcó se siente muy orgullosa de su madre y entiende perfectamente que haya querido protagonizar un reality. Se titula ‘Isabel Preysler: Mi Navidad’ y lo cierto es que está recibiendo bastantes críticas. Rostros tan conocidos como Jorge Javier Vázquez o Carmen Lomana han cargado contra la socialité y le han acusado de estar fingiendo una postura para mantener su fachada en los medios de comunicación.

Los nuevos enemigos de Isabel Preysler

Una de las claves para entender la trayectoria de Isabel Preysler es que su presencia en los medios siempre se ha basado en la exclusividad. Apenas ha visitado platós de televisión y todas las entrevistas que da en su revista de cabecera son gratuitas, por eso presume de no haber ganado dinero hablando de su vida privada. Eso sí, su biografía lleva muchos años en boca de todos. La relación que mantuvo con Julio Iglesias le convirtió en noticia y desde entonces no ha desaparecido de la vida pública.

A pesar de ser muy prudente, Isabel sea enemistado con dos rostros muy conocidos. La primera en pasar a la acción ha sido Carmen Lomana, quién conoce que se ha visto forzada a visualizar el documental de Preysler y ha dicho lo que piensa de este proyecto. «Lo he tenido que ver ya por narices. Bien, para dormir la siesta, estupendo. Es muy plano, es que no nos ha contado nada, es como si lee sola, igual. No ha contado nada de su vida ni de sus amores».

Jorge Javier Vázquez y Carmen Lomana se ponen de acuerdo

Jorge Javier Vázquez le ha dado la razón a Carmen Lomana y ha escrito en su blog de la revista ‘Lecturas’ unas palabras que no le gustará nada a la nueva invitada de Pablo Motos. «Lo primero, la ambientación musical. Fúnebre. Hay momentos que parece que estamos asistiendo a una misa funeral. Lo segundo y principal: si eres la Preysler y durante toda tu vida has salido poco por la tele para preservar el misterio, ¿por qué dices que sí a un producto así? Bueno no es», reflexiona cuando analiza el documental.

Pablo Motos conquista a Isabel Preysler

Independientemente de los comentarios negativos que ha recibido su reality de Disney +, cualquier presentador estaría encantado de contar con la presencia de Isabel Preysler. Sin embargo, únicamente lo ha conseguido Pablo Motos. Entre ellos hay una conexión especial y la última vez que la socialité estuvo en el programa se mostró muy cómoda. También tiene mucho que ver que Tamara Falcó trabaja en Antena 3 y quiere favorecer a los compañeros de su hija.