Isabel Preysler es la reina de la Navidad: estos son sus planes tras confirmase su documental

Después de romper con Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler empezó una nueva vida que ha culminado con un proyecto muy importante para ella. Ha llegado a un acuerdo con Disney+ para protagonizar su propia docuserie, un programa que verá la luz el próximo 5 de diciembre. No es la primera de su familia que firma un contrato de estas características. La primera en hacerlo fue Tamara Falcó, quien mostró parte de su vida en ‘La Marquesa’, un reality de Netflix.

Isabel Preysler se ha convertido en la reina de la Navidad gracias a este movimiento. En su última aparición pública ha explicado que pasará estas fechas tan señaladas con su familia. Sus planes más inmediatos son reunir a sus hijos. Recordemos que en verano se filtró una polémica relacionada con Tamara Falcó y Enrique Iglesias. La aristócrata invitó al cantante a su boda con Íñigo Onieva, pero él no aceptó estar presente en este evento. Dicho comportamiento generó muchas dudas sobre la relación que Tamara mantiene con su hermano.

Isabel Preysler habla de sus próximos planes

‘Isabel Preysler: Mi Navidad’ llega a Disney+ para mostrar como pasa la socialité esta época tan especial. Solamente son dos capítulos, pero están cargados de contenido y cuentan con la participación de Tamara Falcó. Los expertos en crónica social aseguran que Tamara ha superado en popularidad a su madre. La marquesa se ha convertido en uno de los rostros más deseados de la pequeña pantalla y también trabaja como creadora de contenido en Instagram.

Tamara Falcó apoya a Isabel y entiende que haya querido compartir una parcela de su intimidad. Siempre ha sido prudente, de hecho nunca cobra por las entrevistas que concede. Sin embargo, ha hecho una excepción para acercarse al público y que la audiencia descubra su faceta más desconocida. Pero, ¿qué planes tiene después de confirmarse la existencia de este documental? Preysler tiene pensado salir de España para celebrar la Navidad al lado de Enrique Iglesias.

Isabel Preysler define su Navidad con una sola palabra

En su última aparición pública, la exmujer de Julio Iglesias ha desvelado que viajará a Estados Unidos para celebrar la Navidad. Promete que todavía no conoce el plan exacto, pero todo está previsto para que la familia se reúna en Miami. Será una Navidad “familiar», ha explicado durante el estreno de la película ‘Napoleón’. Un evento que ha tenido lugar en Madrid y que ha juntado a los rostros más destacados de la prensa del corazón.

Preysler se rinde ante Íñigo Onieva

Isabel Preysler y Tamara Falcó suelen celebrar juntas el cumpleaños de la marquesa de Griñón, pero este año ha sido diferente porque esta última ha estado en Londres con Íñigo Onieva. Por ese motivo tampoco ha podido asistir al estreno de ‘Napoleón’. «La he echado de menos, aunque comprendo que lo esté celebrando fuera. He hablado con ella y ella está totalmente feliz», asegura Isabel. «Ellos están muy bien y el matrimonio no lo podrían llevar mejor». De esta forma ha dejado claro que los problemas que tuvo con Íñigo forman parte del pasado.