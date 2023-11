El gesto con el que Isabel Preysler ha dejado sin palabras a Boris Izaguirre: «No me lo esperaba»

Tamara Falcó participó en el Congreso Mundial de las Familias en octubre de 2022. Su presencia en este evento dio mucho de qué hablar y Boris Izaguirre tuvo una reacción que sorprendió a la marquesa de Griñón. Hasta la fecha eran grandes amigos y Tamara se sintió traicionada, pues no entendía que Boris le diera la espalda en un momento tan delicado. Acababa de romper su relación con Íñigo Onieva, necesitaba apoyo y se encontró a mucha gente en su contra. Todo esto terminó afectando a la relación que Izaguirre tenía con Isabel Preysler, por eso el presentador está tan sorprendido después del gesto que la Reina de Corazones ha tenido con él.

En LOOK tuvimos oportunidad de hablar con Boris Izaguirre y nos confirmó que su relación con Tamara Falcó se va reconstruyendo poco a poco. Eso sí, todavía tienen una conversación pendiente. De momento no ha surgido la ocasión, pero Isabel Preysler ha tomado la delantera y ha tenido un detalle con el escritor que marcará un antes y un después. La expareja de Mario Vargas Llosa ha hablado con Boris recientemente.

Boris Izaguirre durante su última aparición

El comunicador ha estado en el Museo Thyssen,durante la inauguración de la exposición amadrinada por Carolina Herrera: Maestras antiguas y modernas. Su afición por el mundo de la moda le ha llevado a este acto tan destacado y estaba tan feliz que ha dado unas declaraciones interesantes.

“Con Tamara hemos estado intercambiando mensajes desde que nos encontramos en el desfile de Pedro del Hierro, estamos normalizando la situación y nos estamos convirtiendo en una muy buena noticia. Y este lunes me acerqué a saludar primero a Íñigo, luego a Tamara y también le di dos besos a Isabel”, ha explicado Boris.

El gesto de Isabel Preysler: acercarse a Boris para firmar la paz

Boris Izaguirre se ha sincerado sobre su relación con Isabel Preysler. Lo primero que ha hecho ha sido reconocer que sus problemas todavía no están resueltos, pero considera que ambos han elegido un buen camino. La madre de Tamara Falcó ha tenido un gesto importante al saludarle en su último encuentro. En lugar de evitar la situación, ha tomado las riendas de la misma generando un acercamiento muy esperado por las dos partes.

Tamara Falcó en una presentación de Pedro del Hierro / GTRES

“Yo creo que todavía tenemos que conversar, pero fue un saludo muy bonito, de verdad, no solo de educación. No me lo esperaba”, comenta Boris delante de los micrófonos de la agencia GTRES. “De repente, cuando estábamos allí, Isabel apartó el plato de la cena y extendió los brazos y yo estaba tan nervioso que me tropecé y casi me caigo. Isabel ofreció un beso y yo no me lo esperaba”.

El beso de reconciliación de Isabel Preyser y Boris Izaguirre

Isabel Preysler sonriendo / GTRES

Como es natural, Isabel Preysler se posicionó al lado de su hija durante el conflicto que esta mantuvo con Boris Izaguirre después de regresar de México. El escritor escribió un artículo que situó a Tamara en el centro de la noticia y la Reina de Corazones pensó que había cruzado los límites. Fue el principio de una guerra que está a punto de llegar a su fin.

“Este proceso ha sido de condenado para mí y odioso para mí. Todo el año que hemos estado sin poder hablar con normalidad, todo esto que estamos pasando ahora es muy edificante, muy emocionante, aunque todavía tenemos que normalizar las cosas”, explica Boris cuando le preguntan por cómo se ha sentido después del beso que le dio Preysler. Se siente agradecido, pues siempre ha sentido adoración por ella y por fin ve al luz al final del túnel.