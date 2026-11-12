Isabel Preysler desvela su menú de Navidad: el pavo que prepara el padre de Fernando Verdasco y sus acompañamientos

La Navidad en casa de Isabel Preysler tiene algunos ingredientes que se repiten cada año y que ya se han convertido en una tradición familiar. Lejos de apostar por menús completamente diferentes en cada celebración, la socialité mantiene algunas recetas imprescindibles para reunir a sus hijos y seres queridos alrededor de la mesa. Entre ellas destaca un plato principal muy especial: el pavo que prepara Fernando Verdasco, padre de su nieta Ana Boyer. Acompañado de un puré de patata y castaña y una salsa de arándanos, este asado es uno de los grandes protagonistas de las fiestas en su casa. Un menú de inspiración tradicional que refleja cómo celebran estas fechas en familia.

Una Navidad en familia con Isabel Preysler como anfitriona

La celebración navideña tiene un significado especial para Isabel Preysler, que lleva años ejerciendo de anfitriona en estas fechas. Sus hijos, sus nietos y sus seres queridos se reúnen en torno a una mesa en la que la gastronomía ocupa un lugar destacado. De hecho, Tamara Falcó ya ha hablado en varias ocasiones de estas reuniones familiares y de las celebraciones que organiza su madre. La propia Isabel ha compartido algunos detalles de cómo viven estas fiestas en su hogar, donde hay espacio para diferentes gustos y preferencias, pero también para recetas que se repiten año tras año.

La socialité habló de sus costumbres navideñas durante su visita a El Hormiguero, donde presentó el docureality Isabel Preysler, mi Navidad, disponible en Disney+. En su conversación con Pablo Motos explicó que el menú de estas fechas es bastante completo y que suelen preparar diferentes platos para que todos los invitados encuentren algo que les guste.

El pavo navideño que prepara José Verdasco

Uno de los grandes protagonistas de la cena es el pavo, una receta que tiene además un responsable muy concreto en la familia: José Verdasco, padre del tenista Fernando Verdasco y consuegro de Isabel Preysler. Es él quien se encarga de cocinarlo cuando la celebración tiene lugar en Madrid. La propia Isabel reconoció que prepara un pavo especialmente bueno y que, por eso, se ha convertido en una de las elaboraciones habituales de su Navidad.

«Cuando lo hacemos en Madrid, hace el pavo el padre de Fernando, que hace un pavo buenísimo», explicó durante su intervención televisiva. Una tradición que pone de manifiesto la participación de distintos miembros de la familia en la organización de las fiestas y que convierte la receta en uno de los platos más esperados de la velada.

Puré de patata, puré de castaña y salsa de arándanos

La receta que se sirve en casa de Isabel Preysler no termina con el asado. La socialité explicó que el pavo llega a la mesa acompañado de puré de patata, puré de castaña y salsa de arándanos rojos. Tres guarniciones que completan el plato y aportan diferentes texturas y sabores.

El puré de patata es uno de los acompañamientos más clásicos para las carnes asadas. Su textura cremosa y su sabor suave equilibran la intensidad del pavo y permiten aprovechar también los jugos de la carne. Para conseguir un buen resultado en casa, uno de los trucos es cocer las patatas con piel, pelarlas después y triturarlas con mantequilla, leche, aceite de oliva y sal. De esta forma se obtiene una guarnición sencilla, pero muy agradable al paladar.

El puré de castañas aporta un toque diferente y especialmente apropiado para el invierno. Este fruto seco es uno de los ingredientes más característicos de la temporada otoñal y navideña, y su sabor ligeramente dulce combina muy bien con carnes como el pavo. Para conseguir una textura más cremosa, se puede incorporar nata líquida o leche evaporada durante su preparación.

La salsa de arándanos rojos completa la combinación. Su punto de acidez y dulzor contrasta con el sabor del asado y ayuda a equilibrar el conjunto. Es también una de las salsas más habituales para acompañar el pavo en las celebraciones navideñas de inspiración anglosajona, aunque cada hogar puede adaptarla a su gusto.

Solomillo y pasta para quienes no comen pavo

Aunque el pavo es el plato estrella, Isabel Preysler también tiene en cuenta que no todos los invitados comparten los mismos gustos gastronómicos. Por eso, el menú incluye otras alternativas para que nadie se quede sin disfrutar de la cena. Una de ellas es el solomillo, pensado para quienes prefieren comer carne en lugar de pavo.

También hay espacio para los más pequeños de la familia y para quienes siguen una alimentación diferente. Es el caso de Julio Iglesias Jr., que no come carne ni pavo, por lo que en estas reuniones se prepara un plato de pasta. Una solución sencilla que permite adaptar el menú a las preferencias de cada comensal sin renunciar a la tradición del resto de elaboraciones.