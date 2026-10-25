Muere el director José Luis García, ganador del Oso de Berlín por ‘Las Truchas’, a los 85 años

El cineasta José Luis García Sánchez ha muerto en Madrid a los 85 años, dejando tras de sí una extensa trayectoria vinculada a algunos de los títulos más reconocidos del cine español. Director y guionista, construyó una filmografía marcada por la sátira, el humor y la crítica social, con películas como Las truchas, Belle Époque y Tirano Banderas. Su carrera le permitió trabajar junto a destacados nombres de la industria y cosechar reconocimientos dentro y fuera de España.

Nacido en Salamanca en 1941, García Sánchez se licenció en Derecho y estudió Sociología antes de orientar su vida profesional hacia el cine y el teatro. Su paso por la Escuela Oficial de Cinematografía estuvo marcado por la expulsión colectiva de alumnos en 1968, en un contexto de agitación política durante el franquismo, por lo que no se pudo licenciar. A pesar de las dificultades, logró abrirse camino como director y guionista, con una mirada propia que encontró en la sátira una forma de retratar la sociedad española.

Su debut como director de largometrajes llegó en 1975 con El love feroz o Cuando los hijos juegan al amor. Tres años después alcanzó uno de los grandes hitos de su carrera con Las truchas, película con la que ganó el Oso de Oro de la Berlinale en 1978. A lo largo de las décadas siguientes continuó desarrollando una obra diversa, en la que convivieron la comedia, la adaptación literaria y la crítica social.

Los premios fueron una constante en su trayectoria. En 1985 recibió la Concha de Plata a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián por La corte del faraón. En 1993 obtuvo el Goya al mejor guion original por Belle Époque, galardón que compartió con Rafael Azcona y Fernando Trueba. Años después, en 2017, la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) le concedió la Espiga de Honor en reconocimiento a su carrera.

Más allá de la gran pantalla, García Sánchez cultivó una faceta menos conocida como escritor de literatura infantil. A lo largo de su vida escribió más de 70 libros dirigidos a los más pequeños y colaboró en numerosos proyectos con el escritor e ilustrador Miguel Ángel Pacheco, una alianza destacada en la literatura infantil española de los años setenta. Entre los títulos vinculados a esta etapa figuran La niña invisible, El niño que tenía dos ojos y La escuela encantada, obras que reflejan su interés por explorar otros lenguajes y acercarse a nuevos lectores.

Su última película como director de largometrajes fue Los muertos no se tocan, nene, estrenada en 2011 y basada en una obra de Rafael Azcona. Aunque después su presencia tras la cámara fue menos frecuente, su trayectoria abarcó varias décadas de la historia cultural española y dejó una obra que transitó por distintos géneros y registros.

En el ámbito personal, estuvo casado con la cantante Rosa León y fue padre del cineasta Víctor García León, director de películas como Más pena que gloria y Vete de mí. Su legado queda ligado tanto a su trabajo en el cine como a esa otra faceta literaria que amplió su relación con la cultura y la creación.