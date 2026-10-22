La película que Alemania tardó 45 años en atreverse a grabar: es una gran obra bélica sobre el infierno de Stalingrado

La Batalla de Stalingrado es uno de los episodios históricos más sangrientos y duros de la Segunda Guerra Mundial y sin duda uno de los más complicados de llevar al cine. En 2001 se estrenó la película del director francés Jean-Jacques Annaud que se hizo famosa por el duelo entre dos francotiradores, cuyos papeles eran interpretados por los actores Jude Law y Ed Harris. Pero, si quieres conocer de verdad lo que supuso este episodio histórico lo mejor es ver la película Stalingrado del director alemán ya fallecido Joseph Vilsmaier y se estrenó en 1993. Esta cinta, que se puede ver actualmente en Prime Video y Filmin, adapta de forma libre la novela Stalingrado escrita en 1945 por el autor también alemán Theodor Plievier y cuenta lo que les ocurrió a un pelotón de soldados de la Wehrmacht. Una película Stalingrado que cuenta una historia tan dolorosa para los alemanes que se tardó casi cuarenta y cinco años en producir y estrenar en las salas de cine.

La Batalla de Stalingrado tuvo lugar del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943 y consistió en el enfrentamiento entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados por el control de la ciudad rusa de Stalingrado. Esta ciudad era uno de los grandes objetivos de Hitler por su valor estratégico ya que era una ciudad industrial en la que se fabricaban armas y en el que se podía acceder al petróleo del Cáucaso. La ciudad fue primero fue bombardeada por la aviación alemana y luego hubo un combate cuerpo a cuerpo por sus calles.

A finales de noviembre de 1942 fue cercada por los rusos y 300.000 soldados alemanes y de los países aliados se quedaron allí atrapados muertos de hambre y frío ante la negativa de Hitler de que se rindiesen y pudiesen escapar de ese infierno. Al final el mariscal Paulus se rindió el 31 de enero de 1943 y los combates terminaron dos días más tarde.

La adaptación de esta historia en la película Stalingrado

Esta cinta ha intentado adaptar, como hemos comentado la novela Stalingrado del escritor alemán Theodor Plievier. En esta cinta se cuenta la historia de un pelotón de soldados que se encontraban descansando en Riviera italiana después de la Batalla de El Alamein y que dirigidos por el teniente Hans von Witzland son transferidos al 6º Ejército alemán que está luchando en la Batalla de Stalingrado.

Lo primero que vemos son los combates urbanos por un ciudad ruinas de la ciudad y como algunos de estos soldados logran salvarse en estos combates extremadamente violentos. Estos soldados están bajo el mando de un capitán bastante sádico y solo tienen el objetivo de sobrevivir y largarse de ese lugar. Todo cambiará cuando el ejército alemán acabe rodeado por la deslumbrante contraofensiva soviética del 19 de noviembre de 1942.

Un rodaje muy complejo

Lo más complejo del rodaje fue reflejar ese infierno de hielo y hambre en el que se quedaron los soldados abandonados. Como Joseph Vilsmaier contó con un presupuesto bastante alto para la época, 20 millones de marcos alemanes, intentó no escatimar medios para el rodaje que duró cinco meses y se hizo en localizaciones de la República Checa y en enormes parajes nevados de Finlandia. Algunas de las escenas se rodaron en condiciones reales que a veces alcanzaban los -30°C y también contó con 12.000 figurantes), 100 dobles de riesgo y 40 actores con diálogos.

Como el director quería que la película fuese lo más auténtica posible buscó a extras amputados en un hospital de veteranos cerca de Praga para que interpretaran a los soldados que estaban gravemente heridos.

La película Stalingrado es totalmente coral aunque se puede decir que cuatro de los actores son los protagonistas: Thomas Kretschmann como el Teniente Hans von Witzland, Dominique Horwitz como el Cabo Fritz Reiser, Jochen Nickel como el Sargento Manfred «Rollo» Rohleder y Sebastian Rudolph como el Soldado «GeGe» Müller.

También en el reparto están los actores Dana Vávrová que da vida a Irina, una ciudadana rusa que se cruza en el camino de los soldados alemanes, Karel Heřmánek al capitán Hermann Musk o Sylvester Groth a Otto, entre otros.

Aunque cuando se estrenó la película tuvo algunas críticas, ahora se ha convertido en una cinta de culto y es complicado encontrarla en las plataformas de streaming aunque en España se puede ver en Prime Video y Filmin. La película Stalingrado es una buena opción para los amantes del cine bélico que quieran disfrutar con una película bastante cruda sobre un episodio histórico real del que todavía les cuesta hablar a los alemanes. Una cinta en la que se puede ver lo que ocurría en las guerras en ese momento históricos y el sufrimiento de estos jóvenes soldados.