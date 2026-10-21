El director de ‘Primetime’ revela cómo convenció a Robert Pattinson para que aceptase el papel de Chris Hansen: «Luchaba contra una adicción…»

Ya lo vemos como algo normal, porque lleva años aceptando papeles diferentes, arriesgados y profundamente camaleónicos desde que terminó su presencia en sagas de adolescentes como Harry Potter o Crepúsculo. Pero todavía, a día de hoy, Robert Pattinson no ha obtenido una más que merecida nominación a los premios Oscar. Algo que podría cambiar en la próxima edición de la alfombra roja, gracias a su enfermiza y obsesiva encarnación del presentador Chris Hansen en Primetime. Un rol que el británico se negaba a aceptar en un principio, hasta que el director Lance Oppenheim le sobornó con un cargamento de la adicción que en ese momentito tenía la estrella: las bolsitas de nicotina de la marca Zyn.

Al principio del nacimiento del proyecto, Pattinson se unió a Primetime sólo como productor. Seguramente, porque en su agenda no existen demasiados huecos. Recordemos que este año ha estrenado El drama y La Odisea y que el próximo diciembre asumirá el papel antagónico de Dune: Parte tres, el asesino cambiador Scytale. Sin embargo, Oppenheim encontró un camino para encandilar al protagonista de The Batman, tal y como ha revelado en una reciente entrevista promocional.

‘Primetime’: la nicotina fue el empujón necesario para convencer a Robert Pattinson

Hablando con Vulture, Oppenheim explicó que para convencer a Pattinson recurrió a su mayor debilidad en aquella época. “En aquel entonces, Roy luchaba contra una adicción a Zyn en ese momento… Cuando firmó, fue como LeBron anunciado que se iba a unir a los Heat”.

Cuando iba a iniciarse la preproducción, existía una escasez de Zyn en Estados Unidos. Así que el cineasta le pidió a un amigo de Canadá que enviase 200 botes de la marca de nicotina a la casa de Pattinson en Los Ángeles. En la entrega, Oppenheim dejó la última versión del guion, junto con una carta que comenzaba diciendo: “Estimado Chris Han-Zyn”.

Por supuesto, el acabado final del libreto fue el aliciente principal, pero la persuasión lograda con las mencionadas bolsitas fue el gesto que terminaría camelando a un Pattinson que se entregó de lleno al papel, imitando el tono de voz y el acento del personaje real a unos niveles casi enfermizos. Tanto como para que por fin se esté hablando de él en la mayoría de las quinielas de los próximos Oscar.

¿De qué trata ‘Primetime’?

La historia sigue el caso real de Chris Hansen, un periodista de la NBC que en 2006 lideró el controvertido programa de televisión estadounidense, To Catch a Predator. Un show en el que Hansen se aliaba con vigilantes civiles para llevar a cabo operaciones con cámaras ocultas y exponer y avergonzar públicamente a hombres que creían estar chateando con menores de edad. Los niveles de audiencia terminan convirtiéndolo en un ídolo de masas, desdibujando los límites entre el periodismo de investigación y la explotación del morbo como entretenimiento de masas.

Cerrando el elenco principal, encontramos a Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Matthew Maher, Bokeem Woodbine y Anna Faris.

¿Cuándo se estrenará en los cines españoles?

Primetime llegó a las salas estadounidenses el pasado 25 de septiembre. Desgraciadamente, a día de hoy, todavía no existe una fecha oficial para su proyección en el patio de butacas español.