España roza el triunfo en Eurovisión Junior: Lucas Paulano conquista la plata con sólo 10 años y Armenia se hace con el oro

España vuelve a rozar la victoria en Eurovisión Junior. Lucas Paulano, el joven artista de Jaén que conquistó al público con su paso por La Voz Kids, ha conseguido la medalla de plata en la edición de 2026, celebrada este sábado en Malta. Con solo 10 años, el cantante ha defendido Cuore Bello (Te quiero, te quiero) y ha situado a nuestro país en la segunda posición de la clasificación, con 184 puntos. Armenia se ha llevado el triunfo con Naré y su canción Boo!, que ha sumado 202 puntos, mientras que Francia ha completado el podio con 165.

La final, celebrada en el Malta Fairs & Conventions Centre, ha reunido a representantes de 16 países y ha tenido a España como encargada de cerrar las actuaciones, antes de la votación final. Lucas ha puesto voz a una balada sobre el amor y los recuerdos, con una interpretación en la que ha podido lucir su potencia vocal. Aunque la victoria se ha escapado por 18 puntos, el resultado confirma el buen papel de España en el certamen infantil.

Lucas Paulano, de ganar ‘La Voz Kids’ a rozar la victoria en Eurovisión Junior

El nombre de Lucas Paulano ya era conocido antes de su participación en el festival y le vimos en televisión. En 2025, el joven jienense se proclamó ganador de La Voz Kids con el equipo de Manuel Turizo, una experiencia que le permitió familiarizarse con los grandes escenarios y con la presión de las actuaciones televisivas. Ahora, un año después, ha dado un nuevo paso en su trayectoria musical al representar a España en uno de los escenarios internacionales más destacados para los jóvenes artistas.

En la composición de Cuore Bello (Te quiero, te quiero) también han participado nombres conocidos para los seguidores de Eurovisión. Entre ellos se encuentra Blas Cantó, que representó a España en el festival de adultos en 2021, junto a D’Angelo Ortega y Carlos Almazán. La canción ha servido a Lucas para mostrar una faceta más íntima y emotiva, apoyada en una interpretación vocal que le ha permitido competir por la victoria hasta el final.

Armenia se lleva la victoria y España firma su cuarta plata

La clasificación final ha situado a Armenia en lo más alto. Naré, de 13 años, ha conquistado el Micrófono de Cristal con Boo! y 202 puntos, impulsada especialmente por el voto del público. España ha terminado con 184 puntos, repartidos entre los 108 del jurado profesional y los 76 de la votación popular. Francia, por su parte, ha cerrado el podio con 165 puntos.

En Eurovisión Junior no hay semifinales, por lo que los 16 países participantes se han jugado el triunfo en una única gala. Además de España, han competido Países Bajos, Chipre, Portugal, Montenegro, San Marino, Francia, Polonia, Armenia, Malta, Italia, Ucrania, Macedonia del Norte, Irlanda, Albania y Georgia. La actuación española ha sido la última de la noche, antes de una votación que ha mantenido la emoción hasta conocer el resultado definitivo.

España y su trayectoria en Eurovisión Junior

Aunque España no ha participado en la edición adulta de Eurovisión de 2026, sí ha mantenido su presencia en la versión infantil. La retirada de la competición sénior no ha impedido que nuestro país siga apostando por los jóvenes talentos en Eurovisión Junior, donde Lucas ha logrado un segundo puesto que vuelve a situar a España entre los países destacados del certamen.

La historia española en el concurso cuenta con nombres que siguen formando parte de la memoria musical de varias generaciones. En 2004, María Isabel logró la victoria con Antes muerta que sencilla, una canción que se convirtió en un fenómeno y sigue sonando. Años después, Melani García consiguió el tercer puesto en 2019 con Marte, y Soleá repitió esa posición en 2020 con Palante. Con el resultado de Lucas Paulano, España suma una nueva medalla de plata a su trayectoria en Eurovisión Junior.