Quién es Lucas Paulano: su edad y de dónde es el representante de España en ‘Eurovisión Junior 2026’

España se juega esta noche Eurovisión Junior 2026, y su voz es la de Lucas Paulano. El joven cantante, de 10 años y natural de Jaén, será el encargado de defender nuestros colores en Ta’ Qali (Malta) con Cuore Bello (Te quiero, te quiero), una balada sobre el amor, los recuerdos y las personas que se quedan para siempre. Aunque es muy joven, Lucas ya sabe lo que es enfrentarse a un gran escenario. En 2025, ganó La Voz Kids, en Antena 3, con Manuel Turizo como coach, y el cantante colombiano quedó tan encantado con él que le invitó a acompañarle en varios conciertos de su gira por España. Desde entonces, su carrera no ha parado de crecer: a finales de 2025, lanzó su primer single, Todo sigue igual, y este año ha vivido momentos que a muchos artistas les cuesta décadas conseguir.

Uno de ellos llegó en marzo, cuando cantó el himno de Jaén ante los Reyes durante su visita a la ciudad. Otro, en septiembre, cuando compartió escenario con Shakira en uno de sus conciertos en Madrid. Con ese currículum, no es de extrañar que RTVE se fijara en él. La cadena no abrió un proceso de candidaturas, sino que invitó a varios jóvenes cantantes a una audición en sus instalaciones, y un comité de siete miembros lo eligió por unanimidad. Su nombre se anunció el 30 de julio en El perro andaluz, en La 1. Además de cantar, Lucas estudia piano y, como a cualquier niño de su edad, le encanta el fútbol, la natación y la cocina. Y no llega a Malta con cualquier canción, sino con una firmada por Blas Cantó, que la ha compuesto junto a Dangelo Ortega, Carlos Almazán y el propio Lucas.

Último en actuar

Cuando se presentó la canción, el pasado 28 de septiembre, Lucas no ocultó su ilusión: «Es una canción superbonita», aseguró. «Quiero que a muchas personas les transmita felicidad».

Tras una semana de ensayos en Malta, todo está listo. España cerrará la gala como la última en actuar, un puesto privilegiado para quedarse en la memoria del público y de los jurados.

RTVE emite la final en directo esta noche en La 1 y RTVE Play a partir de las 21:00h. Más de veinte años después de la victoria de María Isabel, España sueña con volver a lo más alto.