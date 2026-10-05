‘Digger’ cava su propia tumba en la taquilla: Tom Cruise se estrella en la cartelera con uno de los mayores fracasos cinematográficos del 2026

Ninguna estrella está exenta de sufrir un severo tropiezo en la taquilla. Ni siquiera Tom Cruise. Después de una década encadenando blockbusters exitosos con las entregas de la saga Misión Imposible y de alcanzar la cima de la cartelera mundial en la era postpandemia con la secuela tardía de Top Gun: Maverick, el ganador del Oscar honorífico, se ha estrellado en el box office con un proyecto tan ambicioso como creativamente suicida: Digger cava su propia tumba en los cines, recaudando en su primer fin de semana sólo 20 millones de dólares.

Para cualquier otra producción, dicha cifra podría ser un arranque estimable en el recorrido por el patio de butacas. Sin embargo, la sátira ecológica de Alejandro González Iñárritu representa uno de los últimos vestigios de un tipo de propuesta audiovisual que tiene los días contados en Hollywood. La de una cinta de 160 millones de presupuesto, concebida y nacida a capricho ensimismado de un director con un control artístico total. Con un estreno de 8 millones de dólares en las salas de Estados Unidos, Digger lidera la deshonrosa lista de los mayores fracasos del 2026 y se convierte en uno de los fiascos más destacados de la industria cinematográfica.

‘Digger’: una propuesta kamikaze que dependía de la opinión de la crítica

No se puede decir que no lo viésemos venir. Digger ha sido un producto arriesgado desde sus inicios. Sí, existía una curiosidad innegable de volver a ver a Cruise en una historia de corte autoral. Sí, su asociación con Iñárritu era tan extraña como sugerente. Sí, su reparto de estrellas componía un escaparate atractivo para la audiencia. Pero la suma de las partes no siempre ofrece los resultados esperados, sobre todo cuando la crítica especializada dicta al unísono un descontento generalizado.

Actualmente, la comedia negra de Cruise e Iñárritu mantiene un 51% de reseñas positivas en el portal de Rotten Tomatoes. “Presuntuosa”, “superficial”, “narcisista”… son algunos de los adjetivos más repetidos en las críticas internacionales de Digger, aunque también existen algunos periodistas que han avalado la valentía y la originalidad del largometraje en un tiempo abocado a las franquicias facsímiles.

La trama nos pone en la piel de «Digger» Rockwell, un excéntrico millonario de la industria del petróleo que con sus prácticas empresariales provoca un desastre ecológico que amenaza la supervivencia de varios países del planeta. Entonces, comienza una campaña de política para no solamente tapar su negligencia, sino para demostrarle al mundo que él es el auténtico salvador que todos necesitan. Acompañando a un hipercaracterizado Cruise, el casting se completa con la presencia de otros actores de renombre como Liz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D’Arcy, entre otros.

Digger se ha colocado en el quinto lugar, por detrás de otros estrenos como Verity, el thriller de Anne Hathaway, y de algunos filmes que llevaban ya varias ventanas en la cartelera, como el éxito de Resident Evil de Zach Cregger.

La defensa de los compatriotas de Iñárritu: Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón defienden la película

Ante el descalabro crítico, dos del grupo de “los tres amigos” –que incluye a Iñárritu– han salido en la defensa de su compatriota. Por un lado, el realizador Guillermo del Toro (Frankenstein) calificó la postura de algunos medios como “completamente mezquina”, explicando que algunos de los clásicos de la actualidad como El gran Lebowski o El rey de la comedia fueron vilipendiados en su momento por la crítica especializada. Por otro lado, Alfonso Cuarón (Hijos de los hombres) compartió varias capturas de pantalla de la diferencia de comentarios y reseñas de grandes películas en su estreno y en la actualidad, dejando claro que por aquel entonces fueron claramente títulos incomprendidos.