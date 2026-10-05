Una notaria experta en herencias lo confirma: «Cuando uno de los cónyuges fallece sin testamento, la ley llama a la herencia a sus padres»

La notaria María Cristina Buendía se ha pronunciado en un vídeo en las redes sociales sobre la importancia de hacer un testamento y ha avisado sobre lo que puede ocurrir en el caso de que, dentro de un matrimonio sin hijos, fallezca uno de los cónyuges y lo que pasaría con la herencia. Esta profesional de las herencias ha dejado claro que esto iría directamente a los ascendientes de la persona fallecida, es decir, los padres. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que pasa con las herencias cuando uno de los cónyuges fallece sin testamento.

Este es un problema muy habitual en familias españolas y sucede cuando una persona fallece sin testamento. Hay que recordar que este documento legal, en el que una persona especifica ante notario el reparto de bienes, derechos y obligaciones tras su fallecimiento, ayuda a facilitar los trámites para los familiares y evitar problemas legales después de la muerte del causante. La notaria María Cristiana Buendía ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que toca un tema controvertido: ¿qué ocurre cuando un cónyuge fallece sin testamento?

Una notaria experta opina sobre las herencias

«En primer lugar, si esa persona tiene hijos, sus hijos van a ser sus herederos», comienza diciendo la notaria en las redes sociales. «Si está casado, esa viuda o ese viudo tendrá derecho además; si estamos en territorio de derecho común, el cónyuge también tendría derecho a su legítima. Es verdad que es pequeñita, es el usufructo de una tercera parte», cuenta la notaria.

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«Si no existe testamento, la pareja de hecho no tiene los mismos derechos sucesorios que un cónyuge. Por eso, hacer testamento no es solo repartir bienes. Es la forma de proteger a quienes quieres y evitar problemas cuando ya no estés», avanza esta experta en herencias en las redes sociales antes de poner el foco en qué sucedería si uno de los dos cónyuges muere y no hay hijos de por medio.

El Código Civil establece que, si una persona fallece sin hijos y sin testamento, los padres o ascendientes serán los encargados de heredar la propiedad de los bienes. Por lo que respecta al cónyuge viudo, sólo recibirá el usufructo de la mitad de la herencia. Esta notaria experta en herencias deja claro que «la ley llama a la herencia a los padres del fallecido» y, según establece el Código Civil, esta será la línea sucesoria en el caso de que un cónyuge muera sin testamento: