El PP balear anuncia que «el nuevo tiempo será bueno para Baleares con Feijóo»

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha confiado en que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, logre la mayoría suficiente para conformar Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y así comenzar «un tiempo bueno para Baleares».

Sagreras, en una rueda de prensa celebrada este lunes unas pocas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral, ha considerado que «no había otra salida» más que las urnas después de que la legislatura «colapsara definitivamente» con el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda.

Además de acusarle de estar «sitiado por la corrupción», el portavoz popular ha afeado a Sánchez que durante su mandato haya «abandonado absolutamente a Baleares». «Ha aprobado un sistema de financiación que va en contra de lo que había reclamado la sociedad civil y el Govern, ha gestionado AENA en contra de los intereses de Baleares y nos ha abandonado ante la crisis migratoria», ha dicho.

El proceso electoral que ahora arranca supone, a su juicio, el comienzo de una «cuenta atrás para recuperar la dignidad en las instituciones, que se gestionen los problemas de los españoles, que se defiendan las fronteras y de un tiempo que será bueno para Baleares». Todas esas políticas, ha sostenido, llevan «el nombre de Alberto Núñez Feijóo».

Aunque no ha querido desvelar quién se postula para liderar la lista del PP en Baleares, algo que decidirán los órganos del partido, cuya dirección se reunirá esta misma tarde, sí que ha especulado con lo que sucederá en el PSIB.

La secretaria general de los socialistas baleares, Francina Armengol, ya anunció en mayo su intención de encabezar la lista al Congreso de los Diputados y este lunes ha recibido el apoyo de su vicesecretaria, Rosario Sánchez, quien ha visto en ella una «fantástica cabeza de cartel».

No obstante, Sagreras ha dicho tener conocimiento de que alguno de los cargos del PSIB «que quedarán desalojados de su cargo en Madrid», como la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, podría tener intención de presentarse a las primarias.

«Ya nos ha llegado que dentro del PSIB hay codazos; Aina Calvo podría disputar la candidatura. Es evidente que el PSIB no está unido», ha afirmado.