CAEB reclama en Madrid más agilidad administrativa para impulsar los proyectos estratégicos y la inversión en Baleares

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha reclamado este lunes a las administraciones públicas una mayor agilidad en la tramitación y herramientas que permitan al tejido empresarial participar activamente en la transformación económica de las Islas.

La reivindicación se ha planteado durante la jornada Baleares, territorio de oportunidades para proyectos estratégicos, celebrada en la sede de la CEOE en Madrid, que ha reunido a representantes empresariales y del Govern balear para abordar las oportunidades de inversión, los proyectos estratégicos y los retos de futuro del archipiélago.

La jornada ha contado con la bienvenida del vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido; la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; y la presidenta de CAEB, Carmen Planas.

Durante su intervención, Planas ha reclamado a las administraciones que «nos escuchen, den las herramientas y faciliten la tramitación» para que las propuestas y reivindicaciones del sector empresarial formen parte de la transformación económica que está viviendo Baleares.

La presidenta de CAEB ha defendido especialmente la necesidad de reforzar la colaboración público-privada, con el objetivo de impulsar medidas conjuntas de apoyo a las empresas, mejorar su competitividad, reducir la burocracia y facilitar el acceso a fondos europeos y a otras vías de financiación.

En este sentido, Planas ha recordado el Decreto ley 8/2025 de proyectos estratégicos, impulsado por el Govern balear y presentado el pasado mes de marzo en la sede de CAEB. Según ha señalado, se trata de un marco normativo que la patronal venía reclamando desde hace años y que pretende facilitar y acelerar la tramitación de iniciativas consideradas de especial interés para el futuro de Baleares.

«La transformación económica de Baleares es en sí misma una gran oportunidad para emprendedores y empresas», ha destacado Planas a través de un comunicado, quien ha apostado por la innovación, la digitalización y la formación como elementos esenciales para incrementar la productividad empresarial.

La presidenta de CAEB ha subrayado además la necesidad de avanzar hacia una economía «más sólida, productiva y preparada» ante un escenario global marcado por la volatilidad y una creciente presión sobre los recursos.

Planas también ha defendido el potencial de la marca Baleares para atraer talento e inversión y ha señalado que el objetivo debe ser avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible cuyos beneficios repercutan en mayor medida en la sociedad y sean compatibles con el bienestar de los ciudadanos residentes en las Islas.

Empresas de Baleares comparten sus experiencias

La jornada ha incluido dos mesas-coloquio en las que representantes de empresas de las Islas han compartido sus experiencias, proyectos y principales retos de futuro.

En los encuentros han participado Cristina Perea, general manager de Roiback-HBX Group; Carmen Sampol, CEO de Sampol; José María Bauzá, director general de Mac Insular; y Marga Martínez, CEO de Gladtolink, además de Bárbara Barceló, directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa del Govern balear.

Las mesas han estado moderadas por Isabel Díaz, de FI Group by Epsa, y Antonio Viader, socio de Auren.

Durante su intervención, Marga Martínez ha destacado la oportunidad que atraviesa Baleares para impulsar nuevos productos y servicios y ha reivindicado el papel de las empresas tecnológicas en la transformación del tejido productivo.

«Estamos ante un momento inmejorable si somos capaces de ofrecer productos disruptivos y competitivos», ha señalado Martínez, quien también ha apuntado a la necesidad de facilitar el acceso a financiación, subvenciones e inversión.

La representante de Gladtolink ha defendido asimismo que Baleares debe ser capaz de ampliar y conectar su ecosistema económico con otros sectores para favorecer el crecimiento «sin perder el control estratégico ni el arraigo en el territorio».

Por su parte, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, ha presentado durante la jornada el nuevo marco de proyectos estratégicos de Baleares y las oportunidades que ofrece para impulsar iniciativas consideradas prioritarias para el desarrollo económico de las Islas.