La AEMET avisa del tiempo que hará hoy en España: lluvias fuertes y tormentas vuelven a complicar el lunes

España afronta este lunes una nueva jornada marcada por la lluvia y las tormentas. La AEMET mantiene avisos meteorológicos en nueve comunidades autónomas mientras una DANA estacionaria al oeste de Portugal continúa favoreciendo la inestabilidad sobre la península. Aunque el episodio será menos extremo que durante el fin de semana, todavía se esperan chubascos fuertes y tormentas en diferentes puntos, especialmente durante la segunda mitad del día. Girona vuelve a situarse como una de las zonas con mayor riesgo, con posibilidad de precipitaciones torrenciales.

La lluvia vuelve a ganar protagonismo

La previsión de la AEMET apunta a una jornada de cielos nubosos o con intervalos nubosos en buena parte de la península. Desde primeras horas pueden producirse chubascos y tormentas dispersas en zonas del centro y norte, mientras que el interior oriental y el este de Cataluña presentan mayor probabilidad de precipitaciones fuertes y acompañadas de granizo. En Girona todavía existe riesgo de intensidades torrenciales y acumulaciones importantes.

La situación puede complicarse especialmente durante la tarde, cuando las precipitaciones tenderán a intensificarse y extenderse por más territorios. La AEMET contempla chubascos localmente fuertes o muy fuertes en áreas montañosas del noroeste, ambas mesetas y el entorno del Sistema Central. En Baleares también se esperan chubascos y tormentas ocasionales, mientras que en Canarias predominarán los cielos más estables, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

Nueve comunidades, pendientes de los avisos

La AEMET mantiene avisos para este lunes en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Castilla y León concentra además varios avisos por lluvias y tormentas, con especial atención a Salamanca y otras provincias donde los fenómenos pueden adquirir intensidad fuerte durante la segunda mitad de la jornada.

En Cataluña, el escenario es especialmente delicado después del episodio de lluvias torrenciales del fin de semana. Aunque la situación se ha estabilizado respecto a las jornadas anteriores, la AEMET mantiene la vigilancia ante nuevas precipitaciones. La agencia prevé que el episodio de inestabilidad continúe durante los próximos días, aunque no se esperan de nuevo los acumulados extremos registrados durante el fin de semana.

El tiempo será lluvioso, pero no necesariamente frío. Las temperaturas máximas subirán en buena parte del país, mientras permanecerán con pocos cambios en los archipiélagos. En numerosas zonas del centro se superarán los 25 grados y algunas provincias del sur podrán acercarse o alcanzar los 30 grados. En Sevilla, por ejemplo, la previsión apunta a máximas de hasta 32 grados.