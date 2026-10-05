Hoy, 5 de octubre de 2026, el tiempo en toda la provincia de Bilbao se presenta con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad norte y permanecerán sin cambios en la mitad sur. Además, el viento soplará de forma suave del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cálido y con riesgo de chubascos

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, mientras el sol asoma a las 08:13, trayendo consigo un día que promete ser cálido. La temperatura mínima rondará los 15 grados, pero la sensación térmica podría acercarse a los 28 en las horas más cálidas. La brisa es casi inexistente, con un viento que no alcanzará los 10 km/h, lo que hace que el ambiente se sienta ligero, aunque con una humedad que podría hacer el aire algo pesado.

Ya por la tarde, los cielos mantendrán un aspecto similar, con más probabilidades de ver algún chubasco ocasional. La temperatura podrá escalar hasta los 28 grados, haciendo que muchos busquen refugio bajo la sombra. Hacia el atardecer, a las 19:45, la luz se irá apagando, pero el día aún dejará momentos agradables antes de que caiga la noche. En resumen, será un día cálido y con un ligero riesgo de lluvias, donde el calor del sol nos invitará a disfrutar del aire libre.

Nubes grises y posible lluvia en Baracaldo

Las nubes grises se agrupan sobre Baracaldo, anunciando un día de inestabilidad que puede alterar el ritmo cotidiano. A primera hora de la mañana, el sol intenta hacerse hueco, pero la atmósfera se siente densa y cargada, con temperaturas que rondan los 16 grados y un leve soplo de viento del este.

A medida que avanza la jornada, el cielo se tornará más amenazante con una probabilidad de lluvia que asciende hasta el 30% por la tarde-noche. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, haciendo que la sensación térmica baje notablemente. Un consejo práctico: no olviden el paraguas al salir, ya que las condiciones podrían complicarse.

Guecho: ambiente variable con posibilidad de lluvia

El día comienza en Guecho con un amanecer tranquilo, la salida del sol a las 08:14 promete un bonito inicio. La temperatura mínima de 16°C junto a un cielo mayormente despejado hará que la sensación térmica se sienta similar. A medida que avanza la jornada, temperaturas que alcanzarán los 24°C por la tarde se darán la mano con una probabilidad del 20% de lluvia, que será más probable en la tarde-noche. La dirección del viento del noreste soplará suavemente a 5 km/h, aunque las ráfagas podrían llegar hasta 4 km/h.

Hacia la tarde, el ambiente se tornará más pesado con una humedad que alcanzará el 100%, por lo que es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra. Aunque no se esperan lluvias torrenciales, es mejor estar preparados para cualquier eventualidad. Con 11 horas y 32 minutos de luz, la jornada se presenta variable, con cambios graduales, haciendo de este un día perfecto para disfrutar del aire libre, atentos a los matices que nos regale el tiempo.

Santurce: ambiente cálido con posibles lluvias

El tiempo promete ser estable durante la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados y cielos algo nubosos. A medida que avance la tarde, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 25 grados, aunque hay una ligera posibilidad de que se presenten algunas lluvias. El viento soplará suavemente desde el noreste, proporcionando un toque agradable a la jornada.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. La temperatura será agradable y el ambiente tranquilo facilitará que los residentes dejen de lado las rutinas y se conecten con su entorno.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con un cielo mayormente nublado y temperaturas suaves, rondando los 16 grados, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente hacia la tarde, donde se esperan cielos igualmente cubiertos y temperaturas que alcanzarán los 28 grados.

A pesar de la posibilidad de lluvia, será un día bastante templado, así que una buena idea es llevar siempre un paraguas a mano y optar por ropa ligera, perfecta para las horas más cálidas. A medida que caiga la noche, la temperatura descenderá a unos 17 grados, manteniendo un ambiente cómodo para disfrutar de la velada.