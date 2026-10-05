Hoy, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará con intervalos nubosos y hay probabilidad de chubascos dispersos con tormenta durante la tarde. Las temperaturas permanecerán estables, mientras que un viento flojo de dirección variable hará su aparición, predominando el sur y sureste en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo variable con posibles chubascos

El cielo en Zaragoza se despereza lentamente, tiñéndose de matices grises que sugieren posibles sorpresas en forma de lluvia durante el día. Con una probabilidad notable de chubascos, especialmente en las horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 18°C y los 27°C, mientras que la humedad se sentirá alta y el ambiente algo cargado. El viento soplará del sureste, suavemente, a unos 5 km/h, apenas suficiente para refrescar el entorno.

Ya por la tarde, el sol asumirá su papel con timidez, permitiendo que las nubes se disipen gradualmente. La temperatura se asentará en un cómodo 25°C, aunque la sensación térmica alcanzará los 28°C, recordándonos que el calor aún persiste. Aunque las probabilidades de lluvia disminuirán significativamente, el día se despedirá rodeado de un manto de tranquilidad y un cielo donde las estrellas comenzarán a asomarse a partir de las 19:38, marcando el final de un ciclo.

Calatayud: cielo gris con lluvias intensas

Bajo un cielo que muestra un gris preocupante, Calatayud se prepara para un día marcado por la inestabilidad. La mañana iniciará con temperaturas frescas que rondarán los 13 grados, mientras una tenue brisa se siente en el aire. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvias intensas aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde se prevé que el cielo se cubra completamente, llevando consigo una sensación térmica máxima que apenas alcanzará los 25 grados.

Lo que comienza como una mañana tranquila dará paso a un panorama más inquieto; aunque el viento se mantendrá suave por la mañana, se intensificará por la tarde con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. Con una humedad máxima del 100%, se recomienda a todos llevar paraguas y abrigarse, ya que las condiciones pueden volverse incómodas a medida que se acerque la noche.

Tarazona: cielos parcialmente nublados y suave brisa

El tiempo se presenta templado, con cielos parcialmente nublados a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 26 grados y aunque hay probabilidad de lluvia, esta se concentrará principalmente por la tarde y noche, junto con una suave brisa que soplará desde el este.

Es un día perfecto para aprovechar el aire libre, ya sea dando un paseo por la ciudad o disfrutando de un café en una terraza. El ambiente tranquilo invita a realizar las actividades diarias con calma y disfrutar de lo que ofrece la jornada.