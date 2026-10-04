El fuerte temporal en España mantiene a cuatro provincias en aviso naranja por riesgo de desbordamientos e inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registra este domingo avisos naranjas por alto riesgo en cuatro provincias y avisos amarillos en más de 15 a lo largo de España, debido a un fuerte temporal con fuertes lluvias, tormentas y vientos. Las alertas de gran gravedad afectan las zonas del noroeste peninsular, Cataluña con riesgo extremo y Extremadura.

El temporal que azota España está afectando a varias de la provincia de Ávila, donde está activa la alerta naranja por riesgo importante por inundaciones y desbordamientos de cauces; el río Alberche se ha desbordado y a su paso ha afectado a varias localidades. Según ha informado Protección Civil de Castilla y León, los municipios de Casavieja, Monbeltrán y El Barranco entran en la lista de localidades afectadas por desbordamientos y deslizamientos de tierra.

El Ayuntamiento de Casavieja emitió un aviso urgente pidiendo a la ciudadanía evitar desplazamientos por el desbordamiento de ríos y cauces. Precisamente en videos publicados en las redes sociales, han reportado varias incidencias, una de ellas en la localidad donde un coche fue arrastrado, según indican, el conductor resultó ileso, sin heridas graves.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias mantiene a toda Castilla y León en alerta por lluvias y tormentas. Además, aconseja a los ciudadanos tomar precauciones ante el riesgo de acumulación de agua en las calles, como inundaciones en las carreteras.

En Almería superan los 60 litros por metro cuadrado

El fuerte temporal también llega a Andalucía, especialmente a localidades de Almería donde se están registrando acumulaciones de agua que superan a tormentas anteriores. En las localidades Sierra de los Filabres, pueblos del Valle de Almazora están siendo castigados por las lluvias y acumulan 60 litros por metro cuadrado, mientras que en Bacares se han registrado los 62 litros. En redes sociales, la Junta de Andalucía ha informado que entre las ramblas de Chirivel y Pino Blanco la carretera A-399 se mantiene cortada por desbordamiento.

Las lluvias torrenciales golpean Badajoz

Las fuertes lluvias golpean la provincia de Badajoz este domingo, causando inundaciones y calles cortadas que han obligado a la Junta de Extremadura a activar el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex).

El 112 de Extremadura ha informado a través de las redes sociales que el fuerte temporal que atraviesa la provincia de Badajoz ha obligado a realizar cortes en varias carreteras de la provincia. En horas del mediodía, la Junta de Extremadura activó en los municipios de Barros y Serena y Sur de la provincia de Badajoz el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), como medida de precaución de inundaciones ante el temporal.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó este domingo la alerta roja por lluvias torrenciales en varias zonas de La Serena, Tierra de Barros y el sur de la provincia de Badajoz. Prevén que cuando culmine la alerta roja se active la alerta naranja hasta las 22:00 horas.

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