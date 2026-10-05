La rutina de Isabel Díaz Ayuso para estar en forma a sus 47 años: «Me levanto a las 5 de la mañana y a las 6 estoy trabajando. Luego hago todo tipo de ejercicios»

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 17 de octubre de 1978) es la política más popular de España y también está considerada como una de las más relevantes de Europa. La presidenta de la Comunidad de Madrid está bien considerada a nivel mundial por sus políticas que han hecho de la región la zona más próspera de nuestro país. En una entrevista reciente dio detalles sobre una rutina física y de trabajo que le ha ayudado a convertirse en una de las políticas mejor valoradas del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la rutina y dieta de Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso es la política de moda en España y eso no hay quien lo discuta. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha arrasado a la oposición en el gobierno regional y, además, también ha tenido tiempo para plantar batalla a un Pedro Sánchez que va camino de una contundente derrota electoral. Además de por los casos de corrupción, precariedad económica y decenas de malas decisiones, buena parte de culpa la tiene una Ayuso que ha retratado cada maniobra sanchista que se ha efectuado en los últimos años.

A sus 47 años, Isabel Díaz Ayuso tiene mucho recorrido en política por delante y ese buen hacer en la política viene gracias a una rutina que sigue a diario y que recientemente ha contado en una entrevista. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha desvelado en varias ocasiones que suele amanecer muy pronto, sobre las cinco de la mañana, y durante las dos primeras horas es cuando más inspiración tiene. Después dedica las primeras horas de la mañana a realizar unos ejercicios de entrenamiento.

Así es la rutina diaria de Isabel Díaz Ayuso

«Me levanto a las cinco de la mañana y a las seis ya estoy trabajando. Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta y me cunden muchísimo», comenzó diciendo en una entrevista concedida hace unos años al pódcast A solas con que dirige Vicky Martín Berrocal.

La política mejor valorada de España también dio detalles sobre el ejercicio que realiza durante su día a día, que es una mezcla de cardio y pesas. «Hago todo tipo de ejercicios. Además de correr, hago máquinas y pesas», dijo sobre una preparación física que es la recomendada por los expertos en nutrición y deporte.

«Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada», contó la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también dejó claro que suele correr «por las mañanas». «Me gusta ver salir el Sol y sentir que tengo el control del día», afirmó durante una distendida charla en este espacio. Recientemente, afirmó que ha perdido hasta 10 kilos en cinco meses gracias a dos claves: «Mejorar los hábitos alimenticios y realizar deporte diario».

Lógicamente, Isabel Díaz Ayuso combina este entrenamiento diario con una dieta rica en nutrientes y un descanso óptimo que le ayudan durante el día a día a tomar las decisiones más importantes por la Comunidad de Madrid y también por España. Le está funcionando bien y los madrileños y los españoles del resto de la península se lo agradecen.