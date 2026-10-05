Ni rubio platino ni castaño clásico: el color de pelo que promete conquistar las peluquerías en 2027 combina lo mejor de ambos mundos

Las tendencias en color de pelo para 2027 llegan con una idea clara: el color busca verse cuidado, luminoso y personal. Frente a las transformaciones extremas, ganan terreno las tonalidades que respetan la base natural y aportan profundidad mediante reflejos sutiles, raíces difuminadas y acabados brillantes. Castaños intensos, rubios cálidos, cobrizos suaves y negros con matices aparecen entre las propuestas que empiezan a perfilar la nueva temporada. Muchas tendencias pueden conseguirse mediante baños de color, gloss o pequeñas zonas aclaradas.

Las primeras señales de 2027 apuntan hacia una convivencia entre naturalidad y expresión. Las pasarelas de primavera-verano del próximo año han recuperado una belleza más creativa, mientras las tendencias de color que llegan desde 2026 mantienen el interés por los tonos ricos y dimensionales. Allure señala que los marrones brillantes, los cobres y los colores naturales están ganando protagonismo, con especial atención a la profundidad y al brillo. En las tendencias de Nueva York para 2027 se ve una mayor libertad en el cabello, lo que favorece interpretaciones personalizadas. Así, el próximo año no parece plantear una única tonalidad dominante, sino una paleta amplia.

El color de pelo tendencia 2027: los tonos que destacarán el próximo año

Castaño espresso y chocolate

Los castaños profundos continuarán entre las opciones fáciles de adaptar. El espresso aporta intensidad y un acabado sofisticado, mientras el chocolate introduce una temperatura más cálida. Para evitar una base plana, el color puede trabajarse con reflejos en cacao, avellana o café.

Rubio miel y beige

El rubio evoluciona hacia versiones menos extremas. El miel combina luminosidad y calidez sin resultar excesivamente dorado, mientras el beige ofrece un resultado neutro. Son alternativas interesantes para aclarar la melena manteniendo una imagen suave. Una raíz ligeramente más oscura puede aportar profundidad.

Cobrizos suaves y auburn

El cobre seguirá presente, pero con interpretaciones más naturales. Los tonos canela, terracota y cobrizo dorado permiten introducir matices rojizos sin llegar a un naranja intenso. El auburn, situado entre castaño y rojo, ofrece una transformación visible y sofisticada. Se ve una clara evolución de los cobres hacia versiones más suaves, junto con el auge de los castaños dimensionales.

Negro suave y brillante

El negro también encuentra su espacio en 2027, especialmente cuando se trabaja con brillo y ligeros matices. En lugar de buscar una superficie completamente uniforme, la tendencia apuesta por profundidad y reflejos que hagan que el color capte la luz. El objetivo es conseguir profundidad.

Morena iluminada

Las bases morenas pueden renovarse sin cambiar radicalmente mediante mechas finas en caramelo, miel o bronce. La distribución estratégica alrededor del rostro, las puntas o algunas capas interiores permite controlar la intensidad. Es una opción especialmente interesante para quienes buscan luminosidad sin asumir una coloración completa.

Fantasía estratégica

La creatividad no desaparece, pero puede concentrarse en zonas concretas. Mechones delanteros, capas inferiores o puntas permiten incorporar rosa, violeta, azul o verde sin cubrir toda la cabeza. En las propuestas de Nueva York para primavera-verano 2027, la web Hair Stylist Pro observa una recuperación de recursos más expresivos, desde texturas marcadas hasta detalles llamativos.

El brillo será clave

Más allá del tono elegido, el acabado tendrá un papel fundamental. Un color pierde fuerza cuando el cabello está seco o apagado, mientras que una superficie brillante puede hacer que incluso un tono sencillo parezca más sofisticado. Los tratamientos de brillo y los gloss pueden ayudar a mantener la apariencia del color entre visitas, siguiendo las indicaciones del producto.

Famosas que ya anticipan la tendencia

Algunas celebrities ya han mostrado sobre la alfombra roja y en sus apariciones públicas cuál es el color de pelo que podría marcar el camino hacia 2027. Julia Roberts ha apostado recientemente por un rubio miel cálido con diferentes matices, mientras Katie Holmes ha elegido un castaño espresso profundo con reflejos ligeramente rojizos. Daisy Edgar-Jones, por su parte, se ha sumado al auburn cobrizo, situado entre el castaño y el rojo. Sus cambios muestran cómo los colores naturales pueden interpretarse de maneras muy diferentes, desde acabados luminosos hasta tonalidades más profundas.

Elegir el tono adecuado

Las tendencias sirven como inspiración, pero el resultado debería adaptarse a la base natural, el estado del cabello, el subtono de la piel y el mantenimiento que cada persona quiera asumir. Además, cualquier aclarado importante puede exigir procesos más agresivos que una coloración cercana al tono original.

La clave estará en combinar tono, técnica y acabado para conseguir una melena actual y luminosa sin perder naturalidad.

Al final, la tendencia sirve como punto de partida, pero el resultado depende de cómo se adapte a cada persona teniendo en cuenta su rostro, su textura, su densidad, su estilo y, sobre todo, cómo quiere llevar su cabello en su día a día”. Porque un corte y color puede estar de moda, pero si no funciona con la rutina, la textura o las características de quien lo lleva, pierde buena parte de su sentido. Como concluye la estilista capilar de Jean Louis David,