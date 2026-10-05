¿Qué frase es correcta en español, «hubo muchos accidentes» o «hubieron muchos accidentes»? La RAE explica el error que sigue confundiendo a mucha gente

Aunque parecen sencillas, hay frases que nos pueden generar dudas en español. Por ejemplo, a la hora de elegir el uso del plural con los verbos. Quizás el más complicado de todos sea haber, por lo que la Real Academia Española (RAE) ha tenido que salir a aclararlo.

Es el caso de la frase «hubo muchos accidentes» o «hubieron muchos accidentes». Hablamos de varios, pero el verbo tiene un funcionamiento particular.

Según el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), cuando el verbo haber expresa existencia o presencia, funciona como impersonal y debe mantenerse en singular en la lengua culta formal. Aun así hubieron existe en español y puede emplearse en otros casos. Te prometo que después de leer este artículo completo lo entenderás.

Por qué en español sólo podemos decir «hubo muchos accidentes», según la RAE

En esta oración, «muchos accidentes» funciona como complemento directo. No es el sujeto que determina la concordancia del verbo. De hecho, el haber impersonal carece de sujeto, aunque detrás aparezca una expresión en plural.

Podemos aplicar la explicación a dos ejemplos: «Hubo un accidente en la carretera» y «Hubo varios accidentes en la carretera». Al aumentar la cantidad, cambian el determinante y el sustantivo, pero la forma verbal permanece igual.

Si ampliamos la frase se ve aún más claro: «Durante el fin de semana hubo muchos accidentes en distintas carreteras». La información sobre cuándo y dónde ocurrieron no modifica el funcionamiento de hubo. La oración sigue siendo impersonal.

La confusión surge porque pensamos en «ocurrieron muchos accidentes». Aquí «muchos accidentes» sí es el sujeto y exige que el verbo concuerde en número. Las dos frases transmiten ideas parecidas, pero gramaticalmente son distintas.

Ejemplos en español donde ‘haber’ debe usarse obligatoriamente en singular

La misma pauta permite resolver dudas con otros tiempos. Por ejemplo, podemos escribir «Había varias personas esperando», «Habrá nuevas oportunidades» o «Habría menos problemas con otra organización». Los plurales posteriores no obligan a modificar haber.

Para que lo entiendas del todo vamos a estudiar el uso del verbo haber a partir de un error gramatical: «Habían tres sillas junto a la puerta», la corrección es «Había tres sillas junto a la puerta». Las sillas siguen siendo tres; lo que cambia es la concordancia indebida.

De hecho, la regla también afecta al verbo conjugado de construcciones como poder haber o ir a haber. Por ejemplo, para anunciar unas obras corresponde escribir «Va a haber cortes de tráfico», con va en singular.

Al revisar «Pueden haber retrasos en las entregas», el ajuste sería «Puede haber retrasos en las entregas». El plural de retrasos tampoco justifica pluralizar poder cuando acompaña a este haber impersonal.

Cuándo podemos usar ‘hubieron’ en español, según la RAE

Es cierto que hay palabras que jamás deberíamos de usar en español, pero hubieron no es una de ellas. Como auxiliar, puede combinarse con un participio para formar el pretérito anterior, tal como recogen los modelos de conjugación de la RAE.

Un ejemplo sería «Cuando los invitados hubieron terminado la cena, salieron al jardín». Aquí hay un sujeto plural, «los invitados», y hubieron terminado expresa una acción que realizaron esas personas.

También es posible emplearlo en haber de + infinitivo: «Los viajeros hubieron de cambiar de ruta». En este ejemplo equivale a decir que tuvieron que cambiar de ruta.