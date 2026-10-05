Maricarmen Padilla, experta en dermatología, sobre los parches de microagujas de Mercadona de 3 euros: «Es un producto muy top»

Mercadona ha vuelto a hacerlo. La cadena valenciana suele sorprendernos siempre con las novedades de su sección de perfumería y en esta ocasión lo hace con uno de esos productos que, por su formato, se ha hecho viral en redes sociales. Todo el mundo está hablando de los nuevos parches con microagujas y ácido hialurónico pensados para hidratar la piel y ayudar a suavizar visualmente las líneas de expresión por apenas dos euros y que muchas expertas ya han mostrado en Instagram y TikTok.

Precisamente una de ellas,Mari Carmen Padilla, farmacéutica experta en dermocosmética, ha sido la que le ha dedicado un vídeo que todo el mundo comparte ya que ha querido examinar bajo su criterio experto estos nuevos parches y la tecnología que esconden. Y su conclusión es bastante clara: le parece «un producto muy top, moderno, con una función clara y definida». Eso sí, también introduce algunos matices importantes sobre su utilización, especialmente cuando se colocan alrededor de los ojos.

Experta en dermatología, sobre los parches de microagujas de Mercadona: «Es un producto muy top»

El nombre puede llevar a imaginar un procedimiento mucho más invasivo de lo que realmente es. De hecho, la propia Padilla comienza su explicación aclarando que este producto no tiene nada que ver con inyectarse ácido hialurónico ni pretende sustituir a los tratamientos que se realizan en una clínica. La clave está en las pequeñas estructuras que incorpora el parche. «Las microagujas crean pequeños canales en la superficie de la piel para favorecer la penetración del activo, además de promover procesos de regeneración», explica la farmacéutica a través de su cuenta @mcarmenpadillaseq.

Esta tecnología permite superar, al menos parcialmente, una de las principales dificultades de los cosméticos de aplicación tópica: la propia función de barrera de la piel. Las microagujas solubles están diseñadas precisamente para atravesar de manera mínimamente invasiva las capas más superficiales y facilitar la administración localizada de determinados compuestos. Las investigaciones realizadas sobre esta tecnología apuntan a su capacidad para mejorar la penetración cutánea de los activos incorporados en estas estructuras.

En el caso del producto de Mercadona, la marca apuesta por el ácido hialurónico, uno de los ingredientes más habituales en cosmética por su capacidad para retener agua y contribuir a mantener una apariencia más hidratada y tersa de la piel. Los parches están indicados tanto para el contorno de ojos como para otras zonas concretas del rostro en las que puedan aparecer líneas de expresión.

Ácido hialurónico y una fórmula sin perfume

Más allá de su particular sistema de aplicación, Padilla también se detiene en la composición. Según explica, los principales protagonistas son los ácidos hialurónicos junto a extractos con acción antioxidante y calmante. Además, destaca un detalle que recibe especialmente bien: el producto no contiene perfume. La lista de ingredientes no es especialmente extensa, pero para la farmacéutica eso no supone necesariamente una desventaja. «No tiene mucho más, pero tampoco le hace falta, porque en este producto es más relevante la tecnología que el ingrediente», señala.

Precisamente, existen estudios clínicos sobre parches de microagujas solubles fabricadas con ácido hialurónico que han observado mejoras en determinados parámetros relacionados con las arrugas, la elasticidad o la densidad cutánea. Esto no significa que todos los productos que utilicen esta tecnología vayan a ofrecer exactamente los mismos resultados, ya que intervienen factores como la formulación, el tamaño de las microagujas, la frecuencia de uso o la zona de aplicación. Por tanto, el atractivo de la propuesta de Mercadona no reside únicamente en incorporar ácido hialurónico, presente ya en numerosos productos cosméticos, sino en la forma elegida para aplicarlo de manera localizada.

La advertencia de la experta si se utilizan en el contorno de ojos

Aunque su valoración general es positiva, Padilla introduce una precaución especialmente importante. Los parches pueden utilizarse en el contorno de los ojos, pero se trata de una zona especialmente delicada y no todas las pieles tienen por qué reaccionar de la misma manera ante las microagujas. «Ojo con esto, nunca mejor dicho, porque esta zona es delicada y poner microagujas no va a ser tolerado por todo el mundo», advierte la farmacéutica. Por este motivo, resulta especialmente importante respetar las indicaciones de uso del fabricante y suspender la aplicación si aparece una reacción cutánea.

El producto también permite aplicarlo de forma localizada en otras áreas donde suelen hacerse visibles las líneas de expresión. Padilla menciona, por ejemplo, el entrecejo o las líneas que aparecen alrededor de la boca. Las investigaciones disponibles sobre este tipo de dispositivos respaldan el interés de las microagujas solubles como sistema para facilitar la administración de sustancias a través de la barrera cutánea, aunque los resultados dependen de las características concretas de cada parche.

En cualquier caso, Padilla termina aprobando la propuesta de Mercadona. Considera que tiene una finalidad bien definida y unas expectativas razonables para lo que ofrece: «Me parece un producto muy top, moderno, con una función clara y definida y unas reivindicaciones que probablemente cumple. Le doy un sí.