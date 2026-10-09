Inda se envuelve en las banderas de Baleares y España: «Aquí nacieron mis dos hijos pequeños y ésta es la que odia Pedro Sánchez»

En el transcurso del coloquio que ha mantenido con Iker Jiménez y Carmen Porter, en un abarrotado Palacio de Congresos de Palmas con motivo del V aniversario de OKBALEARES, en el que ya es el evento periodístico más multitudinario celebrado en las Islas, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, se ha envuelto con las banderas de Baleares y de España, en un acto que ya es todo un clásico en sus intervenciones en sus queridas islas.

Inda fue elocuente a la hora de explicar la razón de la elección de ambas señeras. «Aquí nacieron mis dos hijos pequeños y esta es la que odia Pedro Sánchez», afirmó el director de OKDIARIO, que recordó que Sánchez es una persona que tiene como socios a gente que odia a España.

“Tiene de socios a ERC, al PNV, a Bildu y su entorno de la ETA. Es el gran pecado original de Pedro Sánchez, el mayor pecado que podía cometer un presidente del Gobierno en España. Jamás pensé que se pudiera llegar a semejante ignominia”, manifestó Inda, que preguntó a los invitados estelares del V aniversario de OKBALEARES, Iker Jiménez y Carmen Porter, sobre el terrorismo etarra.

«Yo de pequeña vivía en Madrid y recuerdo siempre a mi padre decirnos que no diéramos patadas a las bolsas por un atentado que hubo. Y siempre desde niña pequeña se me quedó en la cabeza el no dar nunca una patada a ninguna bolsa que veía en la calle», indicó Porter.

La estrella televisiva recordó los comandos de la banda terrorista y expresó su deseo de que ojalá eso nunca vuelva a existir en nuestro país, «pero estamos viviendo unos momentos muy convulsos donde están intentando quemar las calles y están intentando otra vez hacer un guerracivilismo que teníamos olvidado, que no es normal».

Por ello expresó su deseo de que pasen estos 50 días que quedan hasta las elecciones, «que van a ser terribles y a ver si todo vuelve un poco a la normalidad», porque, como reconoció, «nunca había vivido una tensión política como la que estamos viviendo». Y en un momento hilarante, Porter apostó por «quedarse con el misterio».

«Los fantasmas verdaderos son los que están ahí en el Congreso. Las psicofonías… Las psicofonías son las que se oyen en la casa de Ábalos con las pilinguis. Pues mira, casi que me dedico a mirar al cielo a ver si vienen los OVNIs y se llevan a unos cuantos de éstos».

Iker, nacido en Victoria en los llamados años del plomo, en un barrio obrero, afirmó que «eso preconfigura la mente de una manera como para alucinar, porque si eso sucediera ahora, un programa como Horizonte tendría muchos problemas y hay que pensar en tantos compañeros y periodistas asesinados».

Jiménez recordó que él vivió eso hasta los 14 años y el día de su séptimo cumpleaños, cuando iba al colegio, sonó un estallido y habían matado a un policía que había dejado a sus dos niños en el colegio.

«Por eso la visión que yo tengo desde la niñez en la casa de la abuela Nati, estar mirando las pelotas de goma, los manifestantes, yo lo he vivido e intento comprender el silencio, la complicidad y también entendí el miedo, porque cuando eres padre, significa que te pueden matar, que pueden matar a tus hijos».