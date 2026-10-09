Iker Jiménez y Carmen Porter elogian el periodismo de OKDIARIO e Inda señala a Sánchez: «El primero que os puso en la diana»

Los aplausos y la defensa del oficio periodístico han acompañado el encuentro de Eduardo Inda, Iker Jiménez y Carmen Porter en el V aniversario de OKBALEARES. Más de 2.000 personas han asistido al coloquio en el Palacio de Congresos de Palma, con las entradas agotadas desde hacía días y una sala adicional habilitada. Durante dos horas, los periodistas han hablado de su relación con la audiencia, de cómo trabajan en Horizonte y de los ataques que denuncian contra el programa y OKDIARIO.

Jiménez ha destacado las dificultades de ejercer el periodismo que representa el diario y ha definido a su director como «todo un descubrimiento». Su reconocimiento ha abarcado tanto el trato personal —ha señalado que siempre encuentra a Inda con una sonrisa— como su presencia ante los espectadores: «Inda es un fenómeno conectando con la audiencia».

Porter ha explicado que Horizonte se desarrolla sin guion y ha destacado el silencio de sus platós. Jiménez ha completado esa descripción al señalar que la información es el criterio que busca en los invitados: «A ‘Horizonte’ sólo va a venir la gente que tenga información, no gente que grita». En la presentación, el subdirector de OKDIARIO, Vicente Gil, había reivindicado el «sentido común» como base del periodismo.

También han participado Ester Jaén, periodista de OKDIARIO y colaboradora de Horizonte, e Irene Tabera, periodista de Tribunales e Investigación del diario. Sus experiencias han acercado al público el trabajo de la redacción y han sumado al coloquio la perspectiva de quienes ejercen el oficio en esas áreas.

Inda, que ha salido al escenario con We Are the Champions, ha pedido una ovación para Jiménez y Porter y ha defendido su trabajo: «Les están arreando por contar la verdad». Ha acusado a la izquierda de recurrir a bulos y mentiras contra ellos y ha comparado esos ataques con los que él sufrió con Podemos. A su juicio, tanto el programa como el periódico publican asuntos que otros medios silencian por motivos ideológicos o económicos.

Inda vincula los ataques con Sánchez

El director de OKDIARIO ha atribuido al presidente del Gobierno el señalamiento de los presentadores: «El primero que os puso en la diana fue Pedro Sánchez, como a OKDIARIO». También ha advertido de que, en su opinión, las elecciones del 29 de noviembre ponen en juego la democracia y la España del 78, y ha remitido al editorial del diario para resumir su posición como una elección entre «democracia o dictadura».

Durante su intervención, Inda ha recordado que sus dos hijos pequeños nacieron en Baleares. Se ha puesto una bandera de España y ha dicho: «Esta es la que odia Pedro Sánchez». También ha mostrado una bandera de las islas.

Porter ha señalado que las críticas se intensifican al abordar determinados poderes: «Lo cierto es que cuando te metes ya con ciertos poderes y cómo está hoy la actualidad, pues hace daño». Ha relacionado esos ataques con la pérdida de audiencia y de influencia de otras cadenas: «Hace daño que otras cadenas pierdan el relato». Según sostiene, parte del público ha dejado de creer a medios que seguían las directrices que recibían, mientras el programa de quienes eran conocidos como «los de los fantasmas» ha ganado terreno.

La periodista ha recordado que ya sufrieron campañas en su etapa radiofónica y ha defendido su formación y su trayectoria en las distintas ramas del periodismo. «Nuestra carrera, la que hemos hecho siempre, es la del periodismo, la que hemos estudiado, de la que tenemos el título», ha afirmado.

La presentadora ha negado que la frase «hasta luego, Maricarmen» fuera una burla por el fallecimiento de la anciana. Ha explicado que hablaba con Beatriz Talegón sobre las medidas legislativas vinculadas a su caso y ha denunciado que un fragmento recortado ha servido para atribuirle otro sentido. Porter ha calificado esas acusaciones de «tretas asquerosas» y «periodismo de fango».

Jiménez ha denunciado la difusión del vídeo editado y ambos han señalado que publicaron la secuencia completa para que los espectadores conocieran el contexto. El presentador también ha reprochado los insultos de periodistas que les llaman «hijos de puta», a quienes ha descrito como «compañeros entre comillas». Su reacción ante ese tono ha sido: «Cómo está el patio».

Porter ha contrapuesto esos ataques al cariño que recibe de la gente cuando se le acerca en lugares cotidianos, como el supermercado o la pescadería. Ha agradecido ese respaldo y lo ha relacionado con las audiencias del programa: «La gente nos apoya, por eso estamos ahí, por eso estamos haciendo las audiencias que hacemos». También ha advertido de que esperan unas próximas semanas difíciles: «Entramos en unos 50 días que van a ser terroríficos».

Jiménez ha expresado su preocupación por su familia y por quienes trabajan con él: «Que no le pase nunca nada a nadie, no solo a mi familia, sino a nadie de mi equipo». Entre aplausos, ha advertido: «Porque si a mi equipo le pasa algo, por mínimo que sea, algunos se van a enterar de lo que vale un peine». Ha añadido que no quiere dramatizar, pero que no imagina en otros compañeros el nivel de ataques que están recibiendo.

Horizonte cerró el último curso con su mejor cuota de pantalla en sus emisiones de máxima audiencia: un 9,6% de media nacional y un 14,8% en Baleares, donde fue líder. Su edición diaria reunió una media de 953.000 espectadores y fue el programa más visto de la temporada en Cuatro. El encuentro ha cerrado el aniversario de OKBALEARES, cuyo programa también ha abordado la vivienda, los precios, el transporte marítimo, la movilidad y el comercio local.