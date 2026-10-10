Iker Jiménez anuncia en primicia que no llevará políticos a ‘Horizonte’ durante la campaña del 29-N

Iker Jiménez ha elegido el V aniversario de OKBALEARES para dar una noticia que nadie conocía. Horizonte, el programa que presenta junto a Carmen Porter, no invitará a políticos durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo ha anunciado ante un Palacio de Congresos de Palma abarrotado con 2.500 asistentes. «Esto no lo hemos contado en ningún sitio. No lo sabe nadie», dijo Iker. «Primicia», apostilló Porter.

La revelación llegó durante el coloquio con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. «En la campaña, ¿van a ir políticos?», preguntó Inda. El presentador reconoció que la decisión no ha sido sencilla: «Lo hemos discutido mucho». Poco antes ya había definido así la línea del espacio: «Horizonte es el programa sin políticos, excepto si pasa algo muy concreto». Inda bromeó con una posible excepción, la de Pedro Sánchez, que según el director de OKDIARIO tiene una invitación de Iker desde hace meses. «Entonces sí», respondió Carmen Porter entre risas del público.

«Te contestan lo que les da la gana»

Carmen Porter explicó el motivo principal: en campaña, los políticos no responden a lo que se les pregunta. «Llegamos un poco a la conclusión de que están en campaña y les pregunten lo que les pregunten. Si veis a los políticos en general, te contestan lo que les da la gana. Tú les preguntas por una cosa y te contestan por el resultado del partido de ayer», señaló. Y concluyó: «Para no contestarme lo que le voy a preguntar, pues aquí no venga».

Iker Jiménez coincidió en el diagnóstico y apuntó a la disciplina de partido. A su juicio, el político que pertenece a «un organigrama más grande que él» acaba ciñéndose a ese organigrama. «En las pocas conexiones que tengo con políticos, te quieren vender de la A a la Z: este es mi argumentario», explicó. Según él, cuando el entrevistador muestra matices o coincide en parte con el adversario, «ya la has fastidiado» y «se mosquean». «Somos individuos libres», defendió.

El presentador admitió que le gusta entrevistar a políticos, pero cree que durante la campaña el público sólo escuchará repeticiones: «Me da la impresión de que durante mucho tiempo vais a oír lo que ya sabéis. Y además, más en campaña». Porter añadió otra razón: «Y luego no lo cumplen encima. Con lo cual, ¿para qué vas a escucharlo?».

Iker también señaló el cambio de actitud de la clase política hacia el programa: «Es muy curioso el cambio de Horizonte, porque todos quieren venir ahora, porque saben que hay mucho eco».

Los presentadores matizaron que no meten a todos en el mismo saco. Porter puso como ejemplo a Juan Jesús Vivas, del PP, y a Melchor, del PSOE, en Ceuta: «Lo están haciendo fenomenal», dijo.

Iker Jiménez dejó otra confidencia: le gustaría hacer un especial la noche del 29-N. «Me encantaría hacer noche electoral. Esto tampoco lo he contado en ningún sitio. No sé si nos dejarán». Porter imaginó un formato distinto: «Alquilamos un local y lo hacemos ahí». La idea arrancó los aplausos de un público entregado.