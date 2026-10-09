Apoteósico éxito de Iker Jiménez y Carmen Porter en el V aniversario de OKBALEARES: «Con Sánchez nunca se sabe, en 50 días puede pasar de todo, te sacan decretos, ley de nietos…»

La presencia de Iker Jiménez y Carmen Porter (Horizonte), junto a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en el acto de V aniversario de OKBALEARES ha constituido un éxito absoluto. Los más de 2.500 asistentes al Palacio de Congresos de Palma han vivido dos horas llenas de entretenimiento, risas y periodismo. Porque los tres juntos han desgranado anécdotas y vivencias de lo que debe ser el periodismo con mayúsculas, «no el griterío de las tertulias políticas de la tele de ahora», Iker Jiménez dixtit.

En esos bretes periodísticos, hubo momentos, cómo no, para las críticas políticas, en especial al gobierno sanchista, cuyos dardos han dañado a OKDIARIO y a Horinzonte.

El Palacio de Congresos de Palma ha recibido con una gran ovación a Iker Jiménez y Carmen Porter, los rostros de Horizonte. Los aplausos de las 2.500 personas reunidas han dado la bienvenida a los periodistas, que han compartido mesa y escenario con Eduardo Inda, tras salir acompañados por el We Are the Champions. Inda ha pedido una ovación para Jiménez y Porter y ha defendido su trabajo: «Les están arreando por contar la verdad».

El Palacio de Congresos de Palma ha recibido con una atronadora ovación a Iker Jiménez y Carmen Porter, los rostros de Horizonte. Los aplausos de las 2.500 personas reunidas han dado la bienvenida a los periodistas, que han compartido mesa y escenario con Eduardo Inda.

Comenzaron ambos hablando del gran bulo que han vivido Carmen Porter y Bea Talegón con el manipulado «hasta luego, Maricarmen», en el que incluso han participado compañeros de otros medios.

Carmen Porter ha explicado la secuencia de los hechos, asegurando que la frase en cuestión la dijeron cuando se hablaba de los dos decretos rechazados en el Congreso, y ha lamentado que los de siempre quieran «convertir en mierda» la realidad. Iker ha añadido la labor de «lameculos y lacayos al servicio de quien le paga, que se mueven fantásticamente bien».

Iker Jiménez ha destacado también las dificultades de ejercer el periodismo que representa el diario y ha definido a su director como «todo un descubrimiento». Su reconocimiento ha abarcado tanto el trato personal —ha señalado que siempre encuentra a Eduardo Inda con una sonrisa— como su presencia ante los espectadores: «Lo que me gusta de Inda es que es un fenómeno conectando con la audiencia».

Iker ha destacado también el hecho de que «muchos digitales guardan la época romántica del antiguo periodismo». Y en concreto sobre su programa ha resaltado: «A Horizonte sólo va a venir la gente que tenga información, no gente que grita», en alusión a las tertulias televisivas políticas. Se ha mostrado además orgulloso de que su programa sea «el primer club de prensa que contribuye a que se feliciten los colaboradores».

Carmen Porter, por su parte, ha explicado que Horizonte se desarrolla sin guion y ha destacado el silencio de sus platós. En la presentación, el subdirector de OKDIARIO Vicente Gil, había reivindicado el «sentido común» como base del periodismo.