Iker Jiménez no se esconde y se defiende de las críticas: «No nos hemos reído de Maricarmen»

Horizonte es ya uno de los programas más vistos del prime time compitiendo, desde Cuatro, directamente contra El Hormiguero en Antena 3 o La Revuelta en TVE. El éxito del formato ha provocado que muchos lo tengan en el punto de mira y haya sido objeto de un intento de boicot por parte de la izquierda durante las últimas horas. Lejos de esconderse, Iker Jiménez ha respondido con contundencia.

Tras la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada de su casa, son muchos los usuarios de redes sociales que han sacado un vídeo fuera de contexto del pasado 28 de septiembre, después de que Urbagestión y los representantes de Maricarmen llegasen a un acuerdo para que la mujer volviera a su casa. «Oye, ¿el decreto se llamará Maricarmen o ya no?», preguntó Talegón ese día. «Hasta luego, Maricarmen», respondió Carmen Porter.

Incluso el ministro Óscar Puente ha acusado al programa de Cuatro de reírse de la anciana tras su muerte, cosa que no es cierta. Por ello, en el último programa, Jiménez se enfrentó a las críticas y dijo: «Habitualmente no contesto y no respondo, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas requiere un poco de atención, porque no es solo por Horizonte, es por lo que ocurre en general».

«Se ha difundido un vídeo donde parece que nos reímos de Maricarmen para intentar demostrar que somos malísimos. Resulta que eso no es así. Es un vídeo que es un fragmento que no es completo y no estábamos hablando de la señora Maricarmen», dijo el presentador, que se excusó diciendo que se referían al decreto Maricarmen.

Así manipulan lo que dijo #Horizonte https://t.co/Qdbdl6ZFjF — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 8, 2026

Además, remarcó que: «El 28 de septiembre, que es la fecha del vídeo, no la noche de la muerte de Maricarmen, hablamos con Urbagestión después de llegar a un acuerdo con Maricarmen. Nosotros estábamos contentos por eso. Habíamos hablado del decreto Maricarmen, como se llamó a nivel popular. El vídeo real, del que han cogido un trozo, no tiene nada que ver con un grupo de periodistas riéndose de Maricarmen, como muchos quieren hacer pensar».

Iker insistió en que: «Nosotros no nos hemos reído de Maricarmen. No es sorprendente que a la gente no le guste Horizonte, lo sorprendente es que desde el ámbito mediático y político se difunda un fragmento editado. Y miles de bots han lanzado esa idea de que somos unos desalmados, que nos reímos de Maricarmen».