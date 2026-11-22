La plaza situada frente al emblemático Mercat de l’Olivar, en el pleno corazón de Palma, ha transformado este domingo su habitual trasiego comercial en un improvisado y emotivo salón de belleza al aire libre. Lejos de los lujos, los espejos y las comodidades de las peluquerías tradicionales, el asfalto de la ciudad se ha convertido en el escenario de una iniciativa donde las tijeras, las maquinillas y, sobre todo, la empatía, han sido las verdaderas protagonistas. El objetivo de la jornada ha sido claro y directo: ofrecer cortes de pelo gratuitos a personas sin hogar y a aquellos ciudadanos que se encuentran en grave riesgo de exclusión social.

El motor detrás de esta movilización solidaria es Rubén Díaz, un fotógrafo mallorquín que conoce de primera mano los estigmas y las extremas dificultades de la vida en la calle. Durante su juventud e infancia, Díaz vivió la pobreza en primera persona, una dura experiencia vital que ha marcado profundamente su trayectoria y que ahora canaliza para ayudar a quienes atraviesan por esa misma oscuridad.

Su capacidad de convocatoria ha logrado reunir a un grupo de peluqueros y barberos voluntarios que no han dudado en sacar sus herramientas a la intemperie para regalar su tiempo, su oficio y su cercanía.

Tal y como atestiguan las imágenes captadas durante la jornada, la respuesta ha sido un absoluto éxito de participación y convivencia. Bajo el sol de este domingo, los profesionales han desplegado todo su instrumental de trabajo. Sobre mesas plegables se agolpaban peines, pulverizadores de agua, lociones y capas de corte.

Personas de diversas edades se han sentado en las sillas dispuestas alrededor de los quioscos amarillos de la plaza y bajo la sombra de los árboles, confiando plenamente en las manos de estos voluntarios. En una de las estampas más representativas, una peluquera atiende con absoluta dedicación a un joven, mientras a su lado un hombre le acompaña con una sonrisa, reflejando el trato humano que ha vertebrado el encuentro.

Recogida de alimentos y ropa

En otras zonas, profesionales ataviados con chalecos oscuros trabajaban a destajo mientras decenas de vecinos y curiosos observaban respetuosamente la escena o esperaban su turno sentados en los bancos públicos.

Pero la iniciativa liderada por Rubén Díaz no se ha limitado únicamente a mejorar el aspecto físico de los asistentes. Un corte de pelo es, en realidad, una poderosa herramienta para restaurar la dignidad, fomentar la autoestima y ofrecer un momento de cuidado personal y afecto a quienes a menudo se sienten invisibles para el resto de la sociedad. Además del servicio estético, el evento ha funcionado de manera paralela como un punto neurálgico para una gran recogida de alimentos y prendas de ropa, sumando así un apoyo básico y material indispensable.

La jornada frente al Mercat de l’Olivar se cierra como una demostración palpable de que la sociedad civil mallorquina tiene el poder de generar espacios de apoyo mutuo en plena calle. Sin grandes infraestructuras, pero con una profunda convicción solidaria, Díaz y su equipo de voluntarios han demostrado que un simple corte de pelo es el primer paso para recordar a las personas vulnerables que no están solas.

Vídeo de Mik Rosselló