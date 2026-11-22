Se confirman los peores presagios en el PSG con la grave lesión de rodilla de Doué. El extremo francés se perderá todo lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Tendrá que pasar por quirófano en los próximos días. Otra lesión grave en el cuadro parisino.

«Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de la Ligue 1 del sábado contra el OGC Nice, Désiré Doué será operado antes de que finalice el mes», señala el PSG en un comunicado emitido este domingo.

12 minutos después de marcar un gol en el duelo de su equipo en Niza, Doué sufrió una acción fortuita y solitaria. Cuando quería hacer un regate, su rodilla se rompió y los gestos del jugador fueron dramáticos. Los gestos, los gritos… todo hacía pensar que estábamos ante una lesión de máxima gravedad, a la espera de los datos oficiales de los médicos del PSG que este domingo han confirmado esa lesión.

Kvaratskhelia sufrió el pasado mes la misma lesión que Doué. También se rompió el ligamento cruzado de su rodilla. De esta manera, Luis Enrique pierde para toda la temporada a sus dos extremos titulares y a dos jugadores que marcan la diferencia sobre el césped y que fueron determinantes en la última Champions del club galo.

Por lo tanto, esta grave lesión supone otro varapalo importante para el PSG. Los de Luis Enrique se ven de esta manera obligados a acudir al mercado de invierno para fichar uno o dos jugadores de ese mismo perfil. Ha perdido a dos extremos importantes en el equipo y a dos de los mejores jugadores del mundo actualmente.