Drama en el PSG: Kvaratskhelia se rompe el cruzado contra el Barcelona y se pierde toda la temporada

El PSG ha pagado muy cara la victoria en Champions contra el Barcelona. Khvicha Kvaratskhelia se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá lo que resta de temporada. Un duro palo para los de Luis Enrique al perder a una de sus estrellas los próximos meses, además de sufrir las lesiones de Marquinhos y Dembélé para las siguientes semanas tras acabar con lesiones musculares en el Parque de los Príncipes.

El georgiano es el que se ha llevado la peor parte. Tuvo que abandonar el partido en la segunda parte después de una acción con Xavi Espart y se llevó las manos a la cara, consciente de que la lesión era mucho más grave de lo que parecía. Después de pasar esta mañana por pruebas médicas en las instalaciones del PSG, Kvaratskhelia pasará por quirófano en unos días y comenzará su largo proceso de recuperación.

Dembélé también acabó con molestias y tuvo que salir sustituido en apenas 20 minutos. Sufre una lesión en el muslo izquierdo y estará recuperándose la próxima semana. Marquinhos tiene el mismo problema en el muslo derecho y le estiman la misma franja de tiempo de baja. Un palo muy duro para el PSG, que pierde a tres titulares fijos en su esquema pese a haber sido cauteloso con toda su plantilla para evitar un desastre como tal días atrás.

Con este contratiempo, el equipo francés tendrá que cambiar su esquema para seguir siendo el equipo más fuerte de Europa e intentar mantener su hegemonía en la Champions sin el georgiano. De momento, tres bajas fijas y complicadas para el clásico contra el Lyon y en el horizonte la visita a La Cerámica para jugar contra el Villarreal. Días muy sensibles para un Luis Enrique que paga muy caro su goleada al Barcelona.