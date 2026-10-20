El PSG sigue demostrando que es el mejor equipo de Europa con mucha diferencia sobre el resto y puso en su sitio al Barcelona en Europa. Los de Luis Enrique tumbaron por primera vez esta temporada al equipo de Flick con un 4-2 que regaló un gran partido de fútbol. El Barça saborea la derrota por primera vez justo antes del Clásico y sabe lo que le espera en los grandes partidos de nuestro continente.

Doué puso el primero para el PSG antes del descanso y Espart lo empató tras la reanudación. Lucas de cabeza volvió a adelantar a los parisinos y Lamine Yamal empató con un golazo. La victoria parisina se cocinó con dos goles más de Vitinha y Fabián. Los de Luis Enrique mostraron su superioridad y le mostraron al Barça su pobre nivel defensivo. Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Olmo terminaron lesionados.

Partidazo de estrellas

El partido de los partidos en Europa, a día de hoy, se jugó en el Parque de los Príncipes. PSG y Barcelona midieron sus fuerzas en un partido de alto voltaje. Caliente en las gradas y con mucha calidad en el césped. Los de Flick lo habían ganado todo esta temporada y los de Luis Enrique han conquistado esta competición en los dos últimos cursos.

Flick sorprendió con la suplencia de Rodri, dándole descanso para el Clásico. Salió Bernal en su lugar. Luis Enrique colocó a Lucas Hernández en el lateral izquierdo con la misión de detener a Lamine.

Comenzó muy bien el partido el PSG, como viene siendo habitual en sus partidos en su casa. Con una presión que te asfixia y un ritmo galopante. Cuatro ocasiones tuvo el cuadro parisino en los primeros cuatro minutos, agobiando al Barça y con un disparo de Fabián al palo incluido.

Fue despertando el Barcelona a medida que iba cogiendo ritmo y Olmo avisó con un disparo desviado en el minuto 13. Tres minutos después, Cancelo vio la primera amarilla del partido tras una falta clara sobre Doué.

Dembélé y Olmo se lesionan

Lucas Hernández detuvo a Raphinha en una buena contra en el 17 y dos minutos después, el PSG se llevó un palo con la lesión de Dembélé. El delantero galo se rompió en una carrera con Cubarsí y pidió el cambio inmediatamente. Salió en su lugar Ferran Torres y en la primera que tuvo falló un mano a mano ante Joan.

La mala suerte se trasladó de lado en el minuto 26 con la lesión de Dani Olmo. Tuvo que mover su banquillo Hansi Flick también con la entrada de Fermín. Otra lesión más en el cuadro culé a pocos días del Clásico contra el Real Madrid.

Doué adelanta al PSG

Apretó de nuevo el PSG en el tramo final de la primera mitad. Joan García estaba siendo el mejor del Barcelona, salvando en el 29 una triple ocasión del equipo francés dentro del área. Lo que no pudo detener fue el golazo de Doué en el 37. El galo remató desde la frontal con un remate imparable que puso el 1-0 en París.

Al filo del descanso, Michael Oliver le perdonó la vida a Fermín, tras darle este una patada en la cabeza a Pacho. Fue sin querer, pero se la jugó. No fue ni amarilla. Joan volvió a salvar a su equipo con otra gran parada en el 44. El PSG terminó la primera mitad con 12 remates, diez de ellos a portería. Pero solamente marcó uno. El Barça estaba muy vivo.

Espart empata y el Barcelona mejora

Empezó mejor la segunda parte el Barcelona, aunque la primera gran ocasión del PSG fue para Hakimi con otra gran parada de Joan. El portero catalán mantenía vivo a su equipo y facilitó que llegase el empate. Parecía un milagro, pero era real. Xavi Espart empató el duelo en París con un gran gol en carrera para batir a Safonov en el minuto 54. El lateral culé recibió un gran pase al espacio.

Tras el gol del Barcelona, el equipo de Luis Enrique se llevó otro doble palo en forma de lesiones. Marquinhos y Kvaratskhelia se lesionaron en una misma jugada. El georgiano incluso se marchó sin poder apoyar su pie. Otras dos bajas muy importantes para el PSG.

Flick respondió con tres cambios. Entraron Rodri, Gavi y Adeyemi por Bernal, Pedri y Raphinha. Un minuto después, perdonó la remontada Gavi con un tiro a bocajarro que sofocó Safonov. El Barcelona empezaba a ser mejor con balón en este segundo tiempo tras el 1-1.

El PSG vuelve a morder

El Barcelona estaba jugando sus mejores minutos, sobre todo con pelota. Rodri le estaba aportando mucho más equilibrio en el medio. Pero no le sirvió de nada al Barça, porque de nuevo el PSG, en cuanto pudo correr, le hizo mucho daño. Ferran, en el 71, perdonó otra clara ocasión, rematando al poste. En el córner posterior, Lucas Hernández le ganó el salto a Gordon y anotó un golazo de cabeza para el 2-1. Otro mordisco parisino.

Lamine Yamal vuelve a sacar su varita

Respondió Flick sacando a un inédito Balde por Espart en el 74. Era el momento para otra respuesta obligada del cuadro culé. Y llegó gracias a una superestrella como es Lamine Yamal. Golazo del ’10’ culé ganándole en velocidad una carrera a un Zaire Emery que había salido un minuto antes. Lo fulminó Yamal y, sin ángulo, la metió de puntera. Otro golazo en Champions. 2-2.

Vitinha apaga la alegría culé y Fabián pone la puntilla

Le duró solamente dos minutos al Barcelona la alegría del empate. Casi nada. La apagó Vitinha en el 81 con un gran gol desde la frontal. El típico disparo del mediocentro luso, pegado al palo, imposible para Joan. Era el 3-2 para poner la locura en París.

Fabián Ruiz sentenció al Barcelona y lo puso en su sitio en Europa con el 4-2. Llegó en el 86, tras marcar el español a puerta vacía en el segundo palo un gran pase de Hakimi desde el otro costado.