¿Por qué no juega hoy Rodri el partido de Champions contra el PSG?

Rodri no juega esta noche como titular ante el PSG en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League porque así lo ha decidido Hansi Flick. Ha sido una decisión técnica del entrenador del Barcelona, que da descanso al mediocentro español pensando también en el Clásico del próximo domingo.

Algunas informaciones señalan también que Rodri no se sentía al 100% para poder jugar este partido. El mediocentro español viene acumulando muchos minutos en las últimas fechas y necesitaba un descanso. Aunque por la importancia y relevancia de este partido, sorprende su suplencia.

Rodri viene acumulando 90 minutos contra el Betis, 90 minutos ante el Galatasaray, 71 contra el Getafe, 71 ante Croacia y 77 contra República Checa. No era suplente desde el España – Croacia del pasado 29 de septiembre. Y con el Barcelona desde el partido ante el Rayo del 31 de agosto.

Alineación del Barcelona hoy

Esta es la alineación del Barcelona para medirse al PSG este martes en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Bernal, Pedri, Olmo; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.

Alineación del PSG contra el Barcelona

Esta es la alineación titular del PSG contra el Barcelona en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.