El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales y esta vez sí podrá haber Gobierno de coalición de derechas si pacta con VOX. Las reacciones a esta victoria no han tardado en aparecer y se han sucedido entre todos los sectores de la sociedad española. También en el fútbol, donde Dani Carvajal, uno de sus grandes representantes, ha celebrado el triunfo de Alberto Núñez Feijóo.

El legendario jugador español, ahora futbolista del Getafe, ha publicado un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que muestra su alegría por la victoria de la derecha y exige al nuevo Gobierno que justifique el cambio para que nuestro país vaya a mejor sin Pedro Sánchez al frente.

Con una imagen de una bandera de España, Carvajal escribió el siguiente texto: «España ha pedido un cambio. Ahora toca estar a la altura de la confianza depositada. Esperanza, sí. Exigencia, también. ¡Viva España!» Feijóo tiene un gran reto por delante y todos le deseamos mucha suerte, será la nuestra, la de todo un país.