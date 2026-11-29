La Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Popular (PP) se hacen eco en las elecciones generales del 29 de noviembre en Navarra después de alcanzar un acuerdo de coalición que pone fin a la separación electoral entre ambas formaciones.

El pacto fue ratificado por el Consejo Político de UPN el pasado 13 de octubre y establece una candidatura conjunta bajo el nombre de Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular.

Esta decisión recibió un respaldo del 93,5% de los votos del máximo órgano de UPN entre congresos. Un 5,2% de sus integrantes votó en contra y un 1,3% se abstuvo, dando luz verde a una alianza que busca reunir los apoyos de ambas organizaciones en la Comunidad Foral.