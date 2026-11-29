Frente Obrero es una formación política española que ha ganado visibilidad en los últimos años por sus movilizaciones y por el discurso de su principal dirigente, Roberto Vaquero. El partido se presenta como una alternativa a las fuerzas tradicionales y defiende un proyecto que une la soberanía nacional con la defensa de los trabajadores. Su lema, «Patria, orden y lucha obrera», resume buena parte de sus planteamientos políticos y económicos.

La formación tiene su origen en el entorno de Reconstrucción Comunista y comenzó su andadura como Frente Obrero en 2018. Desde entonces ha tratado de ampliar su presencia política y social mediante actos públicos, protestas y candidaturas electorales. En las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 concurrió en las 52 circunscripciones, con listas proclamadas oficialmente por las juntas electorales.

Roberto Vaquero, presidente y principal dirigente

Al frente de Frente Obrero se encuentra Roberto Vaquero, presidente de la organización y cabeza de lista al Congreso por Madrid en las elecciones generales. El partido lo presenta como escritor, geógrafo e historiador. Fue reelegido para dirigir la formación durante su segundo congreso, celebrado en Madrid el 14 de abril de 2024.

Roberto Vaquero es también una de las principales caras públicas del movimiento gracias a sus intervenciones en redes sociales, sus vídeos y sus apariciones en medios de comunicación. Su discurso critica tanto a los partidos tradicionales de la izquierda como a los de la derecha, a los que acusa de defender el sistema político actual.

¿Cuál es la ideología de Frente Obrero?

La formación se define a sí misma como un movimiento «patriota y revolucionario» y rechaza encuadrarse en el eje tradicional de izquierda y derecha. Defiende la unidad de España, la soberanía nacional y una transformación profunda del modelo político actual. También cuestiona el Estado autonómico y plantea un proceso constituyente para establecer un nuevo marco institucional.

En el terreno económico reivindica la lucha obrera, la intervención pública en sectores estratégicos y la reindustrialización. Sus posiciones sobre inmigración, identidad nacional y cuestiones culturales, sin embargo, se alejan de las de buena parte de la izquierda parlamentaria y constituyen algunos de los rasgos más característicos de su discurso.

Qué propone Frente Obrero para España

Su programa electoral incluye medidas en materia económica, laboral, migratoria y territorial. Entre sus principales propuestas figuran:

Un cambio en la relación con la UE y la OTAN : defiende recuperar soberanía frente a las instituciones europeas y plantea abandonar estos organismos.

: defiende recuperar soberanía frente a las instituciones europeas y plantea abandonar estos organismos. Más control de las fronteras : rechaza las regularizaciones masivas y propone deportaciones y políticas de «remigración».

: rechaza las regularizaciones masivas y propone deportaciones y políticas de «remigración». Medidas para trabajadores y autónomos : plantea reducir las cuotas de los autónomos, mejorar sus condiciones y reforzar los derechos laborales.

: plantea reducir las cuotas de los autónomos, mejorar sus condiciones y reforzar los derechos laborales. Reindustrialización y nacionalizaciones : apuesta por recuperar capacidad productiva y aumentar el control público sobre sectores estratégicos.

: apuesta por recuperar capacidad productiva y aumentar el control público sobre sectores estratégicos. Cambios fiscales: propone aliviar la carga sobre las rentas bajas y los pequeños trabajadores, y aumentar la contribución de las grandes empresas y las rentas altas.

Estas medidas forman parte del programa que la propia organización ha publicado para las elecciones del 29-N.

No confundir Frente Obrero con Frente Amplio

La similitud entre ambos nombres ha provocado confusión durante la jornada electoral del 29 de noviembre. Frente Obrero es la formación presidida por Roberto Vaquero, mientras que Frente Amplio es una coalición en la que participan, entre otros, Sumar, Más Madrid, los Comuns e Izquierda Unida. Son candidaturas distintas y no mantienen relación orgánica entre sí.