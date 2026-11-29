Son numerosas las personas que se han preguntado durante esta jornada electoral del 29 de noviembre cuál es la diferencia entre Frente Amplio y Frente Obrero. A pesar de la similitud en sus nombres, no comparten proyecto político ni mantienen vínculos orgánicos o alianzas electorales.

La diferencia principal

Frente Amplio es una alianza plural de partidos de izquierda que prioriza los derechos sociales, la redistribución y los servicios públicos. Frente Obrero combina reivindicaciones laborales e intervención económica con nacionalismo, euroescepticismo y posiciones restrictivas en inmigración y cuestiones de género. Votar a Frente Amplio no equivale a votar a Frente Obrero porque son opciones distintas y sus programas también lo son.